台積電11月營收超狂衝到歷史第三高、刷新同期新高 全年營收年增逾3成勢在必行

台積電11月營收達到3436.1億元。（圖／鏡週刊提供））

台積電今（10）日公佈2025年11月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。累計2025年1至11月營收約為新台幣3兆4,740億5,100萬元，較去年同期增加了32.8%。

台積電今日公布11月營收，約為新台幣3,436億1,400萬元，較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。累計2025年1至11月營收約為新台幣3兆4,740億5,100萬元，較去年同期增加了32.8%。不僅11月單月刷新同期紀錄，更來到史上第三高，僅次於今年10月和4月。由於剛過大客戶蘋果的拉貨旺季，台積電過去11月是相對較淡的一季，不過現在有輝達等AI大客戶接棒，預期未來消費電子淡季影響會變小。

廣告 廣告

台積電董事長暨總裁魏哲家先前在法說會上表示，AI 相關需求保持強勁，而非AI相關的終端市場也已觸底並出現溫和復甦。因此公司將全年營收預測上修，預計2025年全年營收以美元計，將成長接近34~36%。魏哲家更以「瘋狂（insane）」形容 AI 需求的狂熱程度，他指出，先前預估AI相關年複合成長率（CAGR）仍維持在44~46%，但實際數字「會更好一點」

IDC資深研究經理曾冠瑋表示，2026年晶圓代工市場依然由台積電一枝獨秀，雖然全球晶圓代工市場在2026年預計成長20%，但「強者恆強」的趨勢極為明顯，台積電的市佔率預計將保持在 73% 左右，且預期成長率高達 22% 至 26%，主要由 4 奈米以下先進製程所驅動。

同時台積電將保持積極的資本支出，他預估，2026年將投入480億至500億美元的資本支出，用於擴大3奈米、2奈米及先進封裝等領域。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／VEU年底到期 台積電南京廠16奈米明年恐停擺

賴清德曝台積電加碼投資台南 建廠概念股聖暉、亞翔、漢唐全面起漲

VEU危機／美國對台積電管制即將攤牌 魏哲家面臨地緣政治角力