台積電11月營收3,436.14億元、年增 24.5% Q4營收可望達標財測

[Newtalk新聞] 晶圓代工一哥台積電（2330）今（10）日公布 11 月合併營收 3,436.14 億元，月減 6.5%，但年增 24.5%，僅次於今年四月、十月，寫下單月史上第三高，11 月營收仍較去年同月的（2,760 億元）成長兩成，仍改寫最強 11 月之歷史紀錄。

累計今年前 11 個月合併營收 3 兆 4,740.51 億元，年增 32.8%，持續改寫業績新高紀錄。

今日台積電以 1,490 元開出，上漲 10 元，開盤後持續走高，終場收在最高價 1,505 元，上漲 25 元或1.69%，帶動台股大盤上漲逾 200 點。顯示市場對台積電等權值股的信心依舊強勁。

台積電先前預估，第四季美元營收 322～334 億美元，中間值季減 1% 至 328 億美元，以台積電第四季匯率假設美元兑新台幣 1：30.6 換算，約新台幣 1 兆 36.8 億元，推估台積電 11 月及 12 月平均單月營收可能下滑至新台幣 3,090～3,273 億元。如今，11 月份營收揭曉，數字為優於預期。

台積電 10 月份營收為 3,674.73 億元，加上 11 月份 3,436.14 億元，已進帳 7,110.87 億元，預期 12 月營收要達標財測的數字，應不成問題，甚至有望突破財測高標，並超越第三季的 331 億美元營收。先前，該公司單季毛利率介於 59%～61%，營益率介於 49%～51%。

受惠於今年 AI 相關需求強勁，非 AI 終端市場也溫和復甦，台積電先前二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從七月時預測接近 30%，上修至 Mid—thirty（30% 的中間值約 34～36%）。隨著 2 奈米製程於本季度進入量產，新竹寶山、高雄兩大基地陸續推進時程，HPC 佔營收比重也將陸續拉升，有望為台積電的未來營收提供強勁支撐。

近期，台積電在 AI 伺服器供應鏈中的重要性不斷提升，成了市場關注焦點。此趨勢帶動台積電在高階製程應用領域的需求，進一步鞏固其在全球半導體業的領導地位。台積電在美存託憑證 ADR 昨（9）日美國時間收在 303 美元，並以市值 1.573 兆美元（折合新台幣約 49 兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司「沙烏地阿美」（Saudi Aramco）的 1.568 兆美元，成為全球市值第八大、亞洲最大企業。

