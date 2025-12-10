台積電11月營收3436億寫史上第3高 年增24.5%

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電自結11月營收新台幣3436.14億元，月減6.5%，不過，仍較去年同期增加24.5%，為單月營收史上第3高，並創下歷年同期新高。

台積電11月營收3436.14億元，僅次於10月的3674.73億元及4月的3495.67億元。台積電累計前11月營收3兆4740億元，較去年同期增加32.8%。

台積電10月及11月營收合計達7110.87億元，台積電第4季營運目標應可順利達成，不排除有機會優於預期。台積電先前預期，第4季營收將約322億至334億美元，平均匯率假設為1美元兌新台幣30.6元。

台積電預期，AI相關需求強勁，非AI終端市場也溫和復甦，可望推升今年美元營收成長接近35%。台積電董事長魏哲家在運動會表示，今年又創了新的紀錄，營收和獲利皆創歷史新高，不只今年，以後每一年都會創新高。

隨著大型語言模型處理文本的詞元數量爆炸性增長，帶動運算及先進半導體需求上升，台積電預期，2024年至2029年在數據中心執行AI訓練及推論功能的AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片等AI加速器營收年複合成長率，可望優於原先預估的45%，是推升營運成長主要動力。（編輯：潘羿菁）1141210