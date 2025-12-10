台積電11月營收3436億！月減6.5%仍是史上「最強11月」 法人估Q4營收挑戰破兆

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公布2025年11月合併營收新台幣3,436億1,400萬元，受消費性電子出貨趨緩影響，月減6.5%；但AI晶片需求強勁先進，年增達24.5%，仍為歷史第三高；累計前11月合併營收達新台幣3兆4,740億5,100萬元，年增32.8%。法人預估，第四季營收仍有機會突破兆元大關。

就第4季表現與年度展望，台積電先前法說會維持審慎樂觀。第4季營收（美元口徑）區間為322億至334億美元（約合新台幣9,853億至1兆220億元，依公司假設匯率1美元=新台幣30.6元），毛利率59%至61%、營業利益率49%至51%。公司並指出，匯率較有利可望推升毛利率至約60%中位數；海外廠初期人事與折舊造成的毛利稀釋，全年估約1%至2%，低於先前預估的2%至3%。外幣金額（約合新台幣9,853億至1兆220億元）。

廣告 廣告

而在技術與產能節點方面，2奈米（N2）本季啟動量產，竹科寶山與高雄兩大基地依時程推進；業界預期，初期將優先支援高階行動裝置，2026年起高效能運算（HPC）占比持續拉升，成為下一波成長主力。搭配先進封裝持續擴產，AI伺服器與先進製程出貨動能可望延續至明年。

整體而言，11月雖受消費性需求降溫拉回，但年增仍顯著、且站上單月史上第三高；在AI相關訂單支撐與N2量產啟動下，法人預估第4季以美元計之合併營收可望挑戰財測高標，朝單季「兆元台幣」規模邁進。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

