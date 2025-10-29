台積電11/8日運動會 傳黃仁勳將首度參加
初次上稿10-29 22:39 更新時間10-30 07：16
〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達(NVIDIA)今日在美國華盛頓舉辦年度大會 GTC October 2025，執行長黃仁勳也首次公開下一代 Vera Rubin 超級晶片(Superchip)；半導體業界近期傳出，AI教主黃仁勳將參加今年11月8日的台積電運動會，預期會為當天運動會增添熱鬧及國際氣氛，若他到場参加，將是台積電首度有大客戶參與運動會。
台積電未證實此項傳聞，但上星期本報記者詢問時，公關窗口表示「當天就知道了」。業界認為，台積電可能想當天給員工驚喜，不過，黃仁勳受邀來參加運動會的消息，巳逐漸傳開來，成為有趣的話題。
台積電創辦人張忠謀夫婦已確定要參加今年運動會，他視運動會為一年最開心的一天，與黃仁勳與張忠謀夫婦交情好，若特地來台參加運動會，等於體驗台積電最特別的盛會，只是喜歡打桌球的他，在台積電的運動會比賽項目中，並無桌球這項。
不是蘋果！傳台積電最先進A16製程首個客戶候選人是它
輝達成為首家市值5兆美元公司 更勝18年前蘋果首款iPhone紀錄
輝達台灣總部落腳地打問號？黃仁勳親自回應了
別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜
NVIDIA攜手Uber建立全球最大規模L4-Ready行動網路，目標2027年起擴展10萬輛自駕車隊
NVIDIA在華盛頓特區舉行的GTC大會宣布與Uber展開深度合作，共同擴展全球最大的Level 4 (L4) 等級自動駕駛就緒 (L4-ready) 的行動網路。此合作將結合Uber未來的新一代Robotaxi (自動駕駛計程車)與自動送貨車隊、NVIDIA最新的DRIVE AGX Hyperion 10自動駕駛開發平台，以及專為L4自駕設計的DRIVE AV軟體堆疊。Mashdigi ・ 14 小時前
NVIDIA執行長黃仁勳首次展示Vera Rubin實體 2028年將再推Feynman GPU架構
NVIDIA執行長黃仁勳在2025年10月GTC華盛頓DC的主題演講首度展示預計在2026年推出的Vera Rubin模組實體，同時也公開Vera Rubin後續的AI HPC產品Cool3c ・ 1 天前
盤前／GTC會後 黃仁勳9檔台派朋友高飛
輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳於台灣時間29日華盛頓 GTC 大會中重申對人工智慧（AI）長期發展的樂觀態度，駁斥市場對「AI 泡沫」的擔憂，並預期公司新一代晶片在未來數季將創造高達 5,000 億美元營收，帶動台系 AI 供應鏈普遍走強。黃仁勳表示，企業願意為 AI 工具付費，反映真實市場需求，AI 將徹底改變全球經濟結構。他指出，目前市場對 AI 投資的疑慮「被過度放大」，實際應用正快速擴張至工業、運輸、能源與自動化領域。消息激勵輝達股價大漲近 5%，市值突破 5 兆美元。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
總部選址敲定！ 輝達市值飆破五兆2／黃仁勳兒自稱「Mr.機器人」 首曝工作心境：壓力大
在GTC展場中，除了黃仁勳是最大焦點，他的兒子、女兒也備受關注！這兩天可以看到，黃仁勳行程走到哪，旁邊幾乎都能看見女兒黃敏珊的身影，兒子黃勝斌絕大多數時間則是待在展場裡，兄妹倆個性、風格大不同，尤其頂著父親AI教父的光環，又都在輝達裡面工作，讓黃勝斌笑說不敢講沒有壓力，畢竟多數亞洲家庭的小孩壓力都很大，跟著父親工作，雖然有時不輕鬆，但他強調每天都很有成就感。鏡新聞 ・ 3 小時前
AI美國隊長怎能缺席APEC！ 黃仁勳急赴南韓：川普叫我去
被譽為「AI超級盃」的輝達GTC大會首度移師華盛頓舉行。身為「主人」的輝達執行長黃仁勳28日透露，原本計畫邀請川普政府參與此次大會，未料美國總統川普2天前親自致電，希望他前往南韓會面。黃仁勳表示，他將支持川普的亞洲行。中時財經即時 ・ 19 小時前
《科技》鴻海、緯創 德州建智慧工廠
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國華盛頓D.C.舉行的GTC大會上揭露，直至明年底為止，其Blackwell與新一代Rubin處理器平台的預售訂單總額，已達5,000億美元，而作為其主要AI supercomputing產品供應商的緯創及鴻海，亦正加速在美國德州的智慧工廠進度。 緯創今年以來已陸續注資達7.61億美元，建置位於達拉斯的Westport及Eagle新廠，預計在2026年上半年開始量產，成為美國首批在地組裝生產及測試AI超級電腦製造基地之一。而鴻海休士頓廠則除了AI supercomputing產品線外，也將成為首批導入NVIDIA Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人生產基地之一。 兩台廠透過與輝達的合作，皆於德州新廠中運用NVIDIA Omniverse函式庫，建立高擬真、具有物理等級精確度的工廠各種虛擬場景，以優化工廠布局、測試設備配置並改善工作流程，進而縮短產品導入時程並避免昂貴的修改成本。 緯創經由採用NVIDIA PhysicsNeMo框架建立物理資訊AI模型，以加速複雜模擬運算，進而實現近乎即時的熱管理，預計將可顯著提升能源效率，時報資訊 ・ 8 小時前
總部選址敲定！ 輝達市值飆破五兆1／開箱輝達展區！機器狗趴趴走 無人車光達360度穿透屏障
輝達明確表示，海外總部就會在北士科T17、T18，接下來市府會盡快啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，希望能以最快速度讓輝達海外總部落腳台北。黃仁勳在GTC大會的演講一結束，公司股價狂飆，市值更一舉衝破五兆美元，如今黃仁勳是妥妥的「5兆男」，而這次演講，他提到未來人型機器人將大舉導入AI工廠，同時輝達也要進軍無人車產業，這些最新科技，今（30日）在展場也一併亮相，現場甚至排出一整列台廠的最新機櫃，也是輝達向外界宣示，台灣供應鏈夥伴的重要地位。鏡新聞 ・ 3 小時前
明會習近平！川普今日先見黃仁勳料談AI晶片
[NOWnews今日新聞]美國總統川普近日在亞洲訪問，28日在日本與商業領袖會面時，宣布將於今（29日）在韓國與輝達執行長黃仁勳會晤，川普30日也將與中國國家主席習近平會面，預計AI晶片將是討論焦點之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《國際產業》輝達Rubin架構亮相 明年量產
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日在華盛頓DC舉行的GTC大會上，正式揭曉次世代AI超級電腦架構「Rubin」，並宣布將於明年進入量產。這款全新架構延續Blackwell世代的技術基礎，象徵輝達AI算力版圖從技術領導走向「製造主權」的新階段。台廠相關設備廠如弘塑、萬潤、均華等訂單滿手，成AI封裝浪潮的最大受益者。 黃仁勳特別指出，Blackwell晶片已在亞利桑那州實現量產，感謝台積電與供應鏈夥伴全力配合，兌現川普政府「製造業回流美國」的承諾。 同日，美國總統川普在韓國APEC企業領袖峰會上也點名台積電的重要性。他表示，現在是最適合投資美國的時刻，「半導體業已迅速回歸美國，像台積電宣布在美投資1,000億元，就是最好的例子」。川普特別提到：「他們從台灣來，有大量來自台灣的公司正在美國投資建廠。」 Vera Rubin超級晶片於GTC首度亮相，最大特色是完全無纜線設計與100％液冷散熱。黃仁勳表示，首批由台積電代工的Rubin GPU已回到實驗室進行測試，預計「明年此時或更早」量產。他強調，這是「極致協同設計（Extreme Co-Designed）」的典範，若要打造時報資訊 ・ 8 小時前
美韓3巨頭合體！黃仁勳主動約晚餐聚會 吃炸雞配啤酒
輝達執行長黃仁勳訪問南韓與供應鏈夥伴會面，傳出黃仁勳今（30日）晚預計與三星會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣聚會，三人將一起享受南韓美食炸雞啤酒。中時財經即時 ・ 2 小時前
輝達真的來了！北士科熱爆 但分析師示警「士林三寶」恐開高走低
今（29）日經台北市政府確定，國際大廠輝達（NVIDIA）進駐議題總算告一段落，總部確定落腳於北士科T17、T18基地，市場熱議相關營建股及資產概念股的後續表現。對此，啟發投顧分析師丁彥鈞表示，此利多題材雖為區域房市與營建業帶來想像空間，但股價短線恐將出現「開高走低」的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
爭取輝達台灣總部？ 大同總座：來台很重要
輝達（NVDA）台灣總部建置陷入卡關，傳出大同（2371）有意釋出位於中山北路的土地，以及大同大學部分校地，爭取輝達台灣總部，對此，大同總經理沈柏延今（29）日受訪時，對細節保守回應，但強調「輝達要來台灣，對整體產業非常重要。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
輝達GTC大會登場 黃仁勳宣示攜手美國能源部 打造7台AI超級電腦 讚台灣有遠見
輝達GTC技術大會（GPU Technology Conference）10月28日在華盛頓登場，推出新產品線的同時，執行長黃仁勳更宣布將與美國能源部攜手，打造7台AI超級電腦，並表示手上的AI晶片訂單，規模已達5000億美元（約新台幣15兆元）。 輝達為能源部打造的超級電腦，部分將用於協助維護與發展核子武器庫，以及替代能源研究如核融合等；能源部最大的一台超級電腦將與甲骨文（Oracle）合作建造，內含10萬顆輝達Blackwell晶片。 黃仁勳演講之後接受記者訪問時也讚許台灣很有遠見，輝達正與鴻海合作建立AI工廠，表示台灣將成為AI產業鏈的關鍵節點。 這是輝達GTC大會首度移師華府舉行，路透指出黃仁勳一方面讚揚總統川普政策，一方面也避免過度刺激中國，強調仍需要爭取中國的開發者與市場銷售，才能維持技術優勢與領先地位。 黃仁勳之後將赴南韓會晤川普，接著出席APEC企業領袖峰會；10月30日，川普將與中國國家主席習近平會面，屆時輝達能否重返中國市場，預料將成為關鍵議題。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
掌管技術研發 台積電老臣羅唯仁傳回鍋英特爾
英特爾傳出重大的人事異動，前台積電技術研發、暨企業策略發展資深副總羅唯仁，傳出要到台積電的競爭對手「英特爾」掌管研發大計，事實上、他今年七月才剛從待了21年的台積電退休，75歲的羅唯仁、如果真的加入，...華視 ・ 1 天前
川普結束亞洲行 宣布對中關稅降至47%
美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)表示，他已同意將對中關稅降至47%，北京方面則將恢復採購美國大豆、保持稀土出口暢通以及加強打擊毒品芬太尼走私。 川普在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行自2019年以來的首次會晤後，作出上述宣布。 川習會也標誌著川普旋風式的亞洲行畫下句點。川普在這次訪問亞洲的魅力攻勢中，大力宣傳了與南韓、日本和東南亞國家在貿易上的突破。 川普在結束與習近平的會談後不久離開釜山，他在空軍一號(Air Force One)上告訴記者：「我認為這是一次非常棒的會晤。」他並補充說，對中國輸美商品所普遍徵收的關稅將從57%降至47%。 川普稱讚習近平是偉大的領袖，如果要替「川習會」評分的話，他也給出高分。川普說：「整體來說，如果以1到10分，10分是滿分的話，我認為這場會面有12分。」川普認為，這次會面對兩國整體關係非常好，也非常重要。 隨著川普公佈美中貿易協議細節，全球股市波動劇烈，亞洲主要股市指數和歐洲期貨呈現震盪。上海證券綜合指數從十年來的高點回落，美國大豆期貨價格走弱。 在川習兩人會晤前，從華爾街到東京全球股市表現皆創下新高。市場寄望，此次會面能為美中中央廣播電台 ・ 2 小時前
