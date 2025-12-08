台積電12/11除息！今股價收最高1,495元 市值衝破38.7兆

台積電（2330）即將在本周四除息，今終場收在今日最高的1,495元，上漲35元，市值逾38.76兆元。

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在本周四除息，每股配發5元現金股利，除息行情啟動，今股價收在今日最高的1,495元，上漲35元， 漲幅2.4％，市值衝破38.76兆元。受台積電拉抬，台股今同步收在最高28,303.78點，上漲322.89點，漲幅1.15％。

台積電將於12月11日進行今年最後一次除息。此次配發第2季盈餘，每股現金股利5元，總計將釋出大約1,296.66億元的大紅包，預計2026年1月8日入帳。法人預期，以台積電過往「秒填息」的紀錄來看，在AI人工智慧浪潮助攻下，此次順利填息的機率還是很高。

不僅如此，台積電第3季現金股利提高至每股6元，單次配發金額有望刷新歷史紀錄，預計2026年3月17日除息。市場推估，台積電今年現金股利至少22元，明年股利可望從24元起跳。法人認為，台積電近年幾乎每半年調升一次現金股利，顯示管理階層對公司長期成長的高度信心，未來股利水準可望持續墊高。