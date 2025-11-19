台積電1400元失守台股欲振乏力 法人：新台幣匯價是主因

台北股市繼前一個交易日重挫691點後，今天(19日)試圖收復27000點關卡，但欲振乏力，終場續下跌176點，收26580點。國內法人分析，台股持續創波段新低，且接近季線位置，短線還有下跌空間；至於台股近期弱勢，主要是因為新台幣匯價續貶值，顯示外資仍在台股賣超，投資人操作較為保守。

台積電在台北股市常上演一個人的武林，由於權值大，股價上漲就容易拉升台股大盤指數表現，但相對的，下跌時也會帶動指數急速下探。

外資近期在台積電布局，從11月5日開始，就不斷賣超，一直到11月19日，11個交易日只有1個交易日為買超，其他交易日都是大單賣出，使得台積電股價在10月下旬站上1500元後，就一路往下走，19日尾盤受大單狙殺，1400元失守，收盤價為1395元。

台積電股價走弱，也影響台北股市大盤表現。台股在18日重挫691點後，19日持續下跌，終場續下跌176點，收26580點。

國內法人分析，台股持續創波段新低，且接近季線位置，短線還有下跌空間；至於台股近期弱勢，主要是因為新台幣匯價續貶值，顯示外資仍在台股賣超，投資人操作轉為保守。分析師許博傑說：『(原音)近期台股弱勢最主要原因還是在於整體匯率波動，尤其美元對新台幣來看，今天是持續的貶值來到最低31.256，對於美元持續創下新台幣從10月以來貶值的波段低點，這也代表外資一定在台股持續賣超。所以台股要能夠回穩止跌，新台幣對美元不可以再出現繼續貶值的狀況。』

對於外界把即將公布的輝達財報視為觀察台積電反彈的指標，分析師認為，以目前AI趨勢來看，仍有相當大需求得以支撐，台積電股價驟跌，主要還是和外資賣壓有關。外資19日持續在台股賣超逾250億，國內投信獨撐大樑買超11億多。

匯市部分，新台幣兌美元續走貶，收盤為31.254元，貶值3.7分。(編輯：宋皖媛)