台積電1520又創高 台股上漲224點 估量6000億





台股今（30）日早盤開高震盪，來到28371點，上漲224點，漲幅0.58%，預估成交量6000億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到265.47點，漲1.34點，漲幅0.52%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1520元，上漲10元，漲幅0.66%，鴻海（2317）早盤來到262元，上漲2元，漲幅0.76%，聯發科（2454）早盤則來到1320元，上漲20元，漲幅1.53%。

記憶體族群部分則漲跌互見，南亞科延續昨日漲勢，開盤來到138.5元，上漲5元，漲幅3.75%，力積電則來到33.45元，漲幅3.56%。群聯來到1120元，漲幅逾7%。而受到Q3財報不佳影響，旺宏今日開低走低，來到35.65元，下挫逾8%。

被動元件部分，國巨*來到252元，小漲1.61%，華新科來到132元，漲幅0.38%。

