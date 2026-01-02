台積電1550元太早下車？黃世聰分析攻2000可能性：這些族群漲勢可期

2025年台股封關日，盤中一度觸及2萬9大關，全年上漲4592點，漲幅逼近2成。財經專家黃世聰在《聰明理財大小世》節目中表示，2025年對台股而言表現相當亮眼的一年，指數一度來到近2萬9000點的位置，整體走勢相當強勁，回顧全年有不少個股漲幅明顯，顯示市場投資氣氛熱絡。展望今（2026）年，黃世聰認為，整體市場有機會維持暢旺，但仍須注意幾點變數。此外，他也在節目中談及晶圓代工龍頭台積電（2330）新的一年的可能表現。

2025年封關日，台股表現火熱，收在28963點，創下收盤最高紀錄；電子權值股中，台積電、鴻海、廣達、聯發科全部紅，其中台積電（2330）更大漲30元創下新天價領漲大盤，氣勢一路延續至收盤，同樣收在1550元。黃世聰指出，2026年上半年要注意的是，除人工智慧（AI）景氣持續熱絡外貨幣寬鬆政策仍可能延續，有助於資本市場表現，但他也提到，由於下半年進入美國選舉年，政治因素可能對美股造成干擾，而台股同樣難免受到影響。

台灣企業與股民皆展現「韌性」 黃世聰：台積電有攻2000元的條件

黃世聰指出，這其中台積電動向仍是市場高度關注的對象，台積電2025年度收盤股價約落在1530至1540元（1550元）區間，他認為，台積電在2026年具備挑戰2000元的條件，即便2025年末發生中國軍演、宜蘭外海規模7地震等事件，台積電仍迅速恢復產能，展現台灣與企業的韌性，也讓國際再度感受到台灣半導體產業的穩定性。而台灣股民已能慢慢接受「震撼教育」的狀況，股市似乎對這個（軍演）是有點免疫。

黃世聰提到，外界關注的另一焦點是台積電前資深副總羅唯仁涉機密外洩案件，目前檢調查獲大量攸關台積電未來產業發展的重要資料，並以妨礙秘密等罪提起公訴，他認為台灣絕對要叛逃案「嚴懲以待」。至於對台積電的影響，黃世聰也談到美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）入股英特爾（Intel）一事，英特爾18A製程雖對標台積電2奈米，但無論在效能或功率表現上仍不如台積電3奈米，輝達也僅止於投樣，並未持續下單，這顯示對其技術評價有限。

羅唯仁「攜槍」重返老東家英特爾（intel）案喧騰一時。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

黃世聰進一步說，2奈米將是台積電明年最關鍵的製程，台積電已於官網公告於2025年第4季如期量產，生產基地位於高雄；相較3奈米單片約2萬美元，2奈米單片報價約3萬美元，提升幅度達50%。他分析，法人預估台積電2026年營收成長至少2成，EPS約落在77至80元，樂觀情境可達85元，若以約23.5倍本益比推算，股價自然會出現1900至2,000元的評價空間，且隨著資本支出可能提高到市場傳言的500億美元，相關製程、封測及設備供應鏈，包括中砂、日月光等公司，皆值得後續關注。

