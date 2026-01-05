台積電1685元新天價領軍 (圖)

其他人也在看
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 15
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
中信台灣卓越ETF 1月5日募集 美經濟數據登場 牽動Fed降息預期與台股走向 新年配息潮來襲 ｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦中信台灣卓越ETF 1月5日募集，採MVP策略挑選台股；美經濟數據登場，牽動Fed降息預期與台股走向；以及新年配息潮來襲，半導體ETF年化配息率居冠！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 5
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股大漲逾800點正式突破3萬點大關！分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,685元新天價之下，盤中指數大漲超過800點，最高來到30,221.60點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 15
台股盤中上攻30221點新高 台積電勁揚100元創1685元新天價
台積電美國存託憑證（ADR）2日上漲15.72美元，漲幅達5.17%，創收盤新高。台積電今天（5日）在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價，加上聯發科、台達電、記憶體族群助攻，加權指數在上午9時38分攻上3萬點，盤中最高30221.6點，大漲871.79點，續創台股歷史新高。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 188
台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！
台股上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 2
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 1 天前 ・ 10
台積電市值衝全球第6「贏過Meta」 投資達人喊「送分題」：買0050不如買台積電
台積電（2330）股價和美國存託憑證ADR接連創下新高，台積電ADR於2日開紅盤日大漲5.7％，市值衝到1.657兆美元，躍居全球第6位。陳重銘也在臉書發文喊，台積電市值改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。陳重銘也說，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。太報 ・ 17 小時前 ・ 7
這處置股「11天噴漲69.6%」不怕關 南亞科、力積電等5檔記憶體同列18檔注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導證交所上週五（2日）公布18檔注意股。工具機廠恩德（1528）、連接器廠詮欣（6205）、連接器廠鴻碩（3092）從上週五起便打入...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台股要衝了！飛越「3萬點大關」時間曝 4大利多噴發
美國科技股開年強勢上攻，帶動2日台積電ADR大漲5.17％，收319.61美元，改寫歷史新高，溢價達26.69％，換算新台幣已站上2,000元關卡。法人表示，台股在四大利多加持下，本周有望挑戰3萬點大關，而台積電法說會前行情仍值得期待。預料在AI題材領軍，搭配金融、航運等傳產類股輪動助攻之下，可望帶動台股首季上探31,000點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
金居處置結束 4法人喊買
銅箔製造商金居（8358）處置於2025年底結束，2026年首個交易日出關旋即強漲近半根停板，收盤290元創高，凸顯市場資金青睞度居高不下。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台股創歷史新高 外資點讚這5檔
台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單週回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6週回補台股，僅有投信法人連續2週調節124.8億元，三大法人本週合計買超299.04億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
報酬率最高近9成！本週4檔申購抽中賺近10萬
[NOWnews今日新聞]臺灣證券交易所公告，載板大廠欣興、金屬沖壓零件大廠州巧、車用電子感測廠輝創與長興材料旗下長廣精機，均在本週進行抽籤，其中欣興申購將在1月6日截止，若幸運中籤，一張潛在獲利上看...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
威剛、十銓11月自結獲利 年增破1000%
[NOWnews今日新聞]記憶體市況轉熱，威剛與十銓公布2025年11月自結獲利，年增率都超過10倍。十銓2025年11月稅後純益3.14億元、年增1012%，單月EPS3.7元；威剛11月稅後純益1...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 2
個股／燒燙燙高盛報告 台積電最新目標價曝
高盛證券發布最新研究報告，重申對台灣積體電路製造股份有限公司（台積電，2330.TW）「買入」評級，並將12個月目標價由原先水準大幅調升至新台幣2,330元，較當前股價（1,585元，截至2026年1月2日收盤）潛在漲幅達47%。報告指出，人工智慧（AI）將成為台積電未來數年成長的主要支柱，預期公司將在2026與2027年維持強勁營收成長動能。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話