台積電1690元創新天價 帶動台股攻上3萬大關、盤中漲逾900點

美股上週五（2日）多數走高，費半指數漲逾4％，半導體股相對強勁，台積電美國存託憑證（ADR）大漲5.17％，創歷史收盤新高。台股今（5）日再度走高，開盤上漲429.89點，來到29779.7點，隨後漲幅擴大於936.77點，攻上3萬點大關，來到30286.58點。

台股首次攻上3萬點

截至今日上午11時，台積電上漲105元，達1690元再創新天價，漲幅達6.62％，市值也超過43兆。其他電子權值股像是鴻海（2317）、台達電（2308）也漲逾1％，台達電重返千元大關，聯發科則上漲逾3％，來到1520元。

廣告 廣告

記憶體族群續強，旺宏（2337）再度亮燈漲停，鎖住47.65元，鈺創（5351）漲逾半根停板，華邦電（2344）漲逾5％、力積電（6770）、群聯（8299）漲逾3％，南亞科（2408）也小漲表態。 另外，面板類股群起上攻，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）大漲逾半根漲停。

美股四大指數走高

由於半導體股強勢反彈，美股在新年第一個交易日收高。上週五四大指數多數走高，道瓊指數上漲319.1點、0.66％，收48382.39點，那斯達克指數下跌6.37點、0.03％，收23235.62點，標普500指數上漲12.97點、0.19％，收6858.47點，費半指數上漲284.34點或4.01％，收7367.47點。台積電ADR同步大漲5.17%、收319.61美元，創收盤新高。

三大法人上周五合計買超190.36億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超120.18億元，投信賣超42.18億元，自營商合計買超買超112.3億元。