台積電1720元創新高！台股上漲366點 31000只差臨門一腳





台股今（13）日早盤開高震盪，指數創新高來到30933點，上漲366點，漲幅1.14%，預估成交量6900億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到288.71點，漲2.14點，漲幅0.74%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤創新高來到1720元，上漲30元，漲幅1.77%，鴻海（2317）早盤來到230元，上漲1.5元，漲幅0.65%，聯發科（2454）早盤則來到1460元，上漲15元，跌幅1.03%。

PCB概念股部分，台光電來到1625元，漲15元，漲幅逾1%，燿華來到36.25元，漲2.6元，漲幅7.73%，華通來到134元，漲7元，漲幅5.51%，臻鼎-KY來到171.5元，漲幅逾8%。

