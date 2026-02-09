台積電1835創新高 記憶體5檔衝漲停 台股大漲836點





台股今（9）日早盤開高震盪，來到32593點，上漲836點，漲幅2.56%，預估成交量7200億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到298.99點，上漲8.27點，漲幅2.84%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1835元，上漲55元，漲幅3.08%，鴻海（2317）早盤來到218.5元，上漲3.5元，漲幅1.62%，聯發科（2454）早盤則來到1785元，上漲75元，漲幅4.38%。

記憶體族群全面噴發，廣穎、鈺創、旺宏、宇瞻、凌航開盤衝漲停，華邦電來到105.5元，漲7.7元，漲幅7.87%，南亞科來到277.5元，漲13元，漲幅6.72%，力積電也有逾4%的漲幅。

