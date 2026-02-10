台積電1850創新高 日月光漲7％ 台股衝破3萬3





台股今（10）日早盤開高震盪，來到33004點，上漲600點，漲幅1.85%，預估成交量7000億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到298.77點，上漲2.15點，漲幅0.76%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1870元，上漲50元，漲幅3.03%，鴻海（2317）早盤來到220元，上漲1.5元，漲幅0.68%，聯發科（2454）早盤來到1855元，上漲25元，漲幅1.36%。日月光控股則來到350元，漲23元，漲7.03%。

昨日強勢的記憶體族群今日漲跌互見，華邦電、南亞科平盤震盪，來到108元、276.5元，旺宏來到94.4元，漲5.7元，漲幅逾6%，力積電來到65.1元，漲幅逾2%，群聯則平盤震盪跌5元來到1920元，跌幅0.25%。

