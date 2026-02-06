台積電2內鬼交保！交護照、電子監控、宵禁 法院「國安等級」防逃禁令曝光

前台積電工程師吳秉駿（右）、戈一平（左）。資料照。廖瑞祥攝



台積電在職工程師吳秉駿、戈一平涉嫌洩漏二奈米製程參數，2人從偵查一路被羈押到法院審理，差點無法回家過年。合議庭昨（2/5）天逆轉裁定吳秉駿300萬、戈一平200萬交保，由於兩人涉重罪，合議庭為了防逃祭出嚴密限制，不但要求一周內交護照，還命戴電子腳環，並禁止兩人在晚上10點到凌晨6點離開住處逾100公尺，每天也必須拍照打卡報到，防逃嚴密程度幾乎是國安等級。

調查指出，陳力銘原擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到台積電供應商、東京威力科創行銷部門，他急於提升新東家的蝕刻機台良率，爭取成為台積電供應商，因而拜託清大學弟吳秉駿及同僚戈一平等人打探消息。吳秉駿和戈一平使用筆電連線登入內網後，陳力銘再用手機翻攝台積電的廠商測試數據，前後翻攝數百張照片，其中14張經鑑定觸及國家核心關鍵技術。

檢方將3名內鬼依《國家安全法》等罪名起訴，主謀陳力銘求刑14年、吳秉駿求刑9年、戈一平求刑7年，智商法院去年9月裁定3人接押並二度延長羈押，但昨天出現逆轉，吳秉駿和戈一平聲請具保停押，合議庭准了吳交保300萬、戈交保200萬。

法院指出，兩人經訊問後，認為犯罪嫌疑重大，但有羈押原因，沒有羈押必要，但考量本案還在審理中，當事人的心態和考量可能會隨訴訟進行而有所變化，無法排除可能出境滯外的可能性，因此決定命其交保、科技監控等措施，以貫徹防逃目的。

而法院祭出的禁令包括，一、限制出境出海8個月；二、在此期間不得和同案被告接觸或探詢案情；三、配戴電子腳環，未經法院許可，不得靠近海岸、港口、機場等處，也不得於每天晚上10時至翌日凌晨6時，離開限制住居處所逾100公尺；四、於每日上午7時至8時，在限制住居處所，持個案手機拍攝自 己面部及門牌照片，同步傳送至科技監控中心向法院報到，並應隨時攜帶個案手機；五、4釋放後一週內必須向法院交付中華民國護照。

法院指出，如果吳秉駿、戈一平違背應遵守事項，法院可以依《刑事訴訟法》逕行拘提或做出其他適當處分。不服裁定可在10日內提抗告。本案合議庭成員為審判長張銘晃及法官馮浩庭、彭凱璐。

