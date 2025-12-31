台積電2奈米如期量產 專家：領先競爭對手3年

根據台積電官網資訊，2奈米已進入量產階段，生產基地位於新竹與高雄，並採用第一代奈米片電晶體技術。專家指出，2奈米量產速度符合預期，雖然英特爾(Intel)等對手努力追趕，不過，台積電在良率、產能提升上仍是業界最佳，領先競爭者3到5年。

台積電官網宣布2奈米技術已如期於2025年第四季開始量產，製程生產基地包含新竹(晶圓二十廠)以及高雄(晶圓二十二廠)。台積電指出，2奈米技術採用第一代奈米片(Nanosheet)電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。

為強化2奈米製程效能，台積電發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容等關鍵技術。台積電表示，將持續強化2奈米以及2奈米家族，進一步擴大技術領先優勢。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，台積電2奈米量產速度符合預期，雖然其他競爭對手積極追趕，但台積電在半導體製造仍領先同業約3至5年。他說：『(原音)台積電公布2奈米開始量產，其實是符合年初董事長魏哲家所說的2025年底會量產2奈米，也是業界最快，對標Intel的18A，時程是快了許多。台積電一直以來的競爭優勢都是來自於最快地deliver它最新量產產品，還有Ramp-up(量產爬坡期)的速度、良率爬坡的速度。這是台積電之所以成為台灣護國神山，或者是全世界半導體製翹楚的原因之一。』

林偉智也指出，AI仍將驅動2026年半導體市場，輝達GPU、Google的TPU以及其他ASIC晶片都將持續推升先進製程需求。除了2奈米，台積電先進製程包含3奈米、N3P、N3X也將持續出貨，預估先進製程市場將呈現「供不應求」。(編輯：宋皖媛)