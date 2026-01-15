台積電2奈米新竹高雄量產 影響毛利率2至3個百分點

（中央社記者張建中台北15日電）晶圓代工廠台積電2奈米製程如期於2025年第4季在新竹及高雄廠區量產，預期2026年在高效能運算等強勁需求推動下將快速成長；不過，由於折舊費用升高，預期將影響毛利率2至3個百分點。

台積電今天召開法人說明會，董事長暨總裁魏哲家說明台積電先進製程進展，2奈米如期於2025年第4季在新竹和高雄廠區量產，預期在智慧手機、高效能運算和人工智慧（AI）強勁需求推動下，2026年2奈米營收將快速成長。

廣告 廣告

台積電財務長黃仁昭說，隨著2奈米製程量產，2026年折舊費用將增加17%至19%，並於2026年第2季開始影響毛利率，估計將影響2026年全年毛利率約2至3個百分點。

魏哲家表示，台積電推出N2P製程技術，具備更佳的效能及功耗優勢，計劃2026年下半年量產。此外，台積電也推出採用超級電軌（SPR）的A16製程技術，適用於具複雜訊號布線及密集供電網路的高效能運算（HPC）產品，計劃2026年下半年量產。（編輯：張良知）1150115