台積電2奈米晶片投產助業績 美媒：未來5年股價可望再漲148％

〔編譯盧永山／綜合報導〕要找到最值得買進且長期持有的人工智慧(AI)概念股極不容易，可供選擇的股票有很多，但美國投資媒體《The Motley Fool》分析，投資人應從資金流向下手，目前資金投入最大的領域是建構AI運算基礎設施，而台積電在整個AI運算產業中占據主導地位，對所有運算設備供應商都至關重要，因為他們無法自行生產晶片。正因如此，台積電才得以發揮作用，也因此成為AI競賽中必須持有的股票。分析還認為，到2030年前台積電股價可能還會上漲148%。

台積電是全球最大晶圓代工廠商，其客戶從輝達、超微半導體(AMD)和博通(Broadcom)等大型電腦廠商，到蘋果等消費電子設備公司。換句話說，消費者使用的任何高科技設備，很可能含有台積電生產的晶片。正因為如此，台積電可以稱作是世界上最重要的公司之一，如果沒有台積電，當今的AI技術將截然不同。

台積電也正在解決AI面臨的最大難題之一：能耗。眾所周知，AI資料中心耗電量龐大，導致部分地區的電價飆升。而隨著越來越多的資料中心投入使用，電網將在幾年內成為1個巨大的問題。為了解決這場能源危機，許多公司正在考慮建造核電廠或其他發電技術來增加能源產能。

然而，台積電正從另一個角度著手解決這個問題。台積電全新的2奈米晶片製程目前已投入量產，比起前幾代產品的優勢顯著。在與3奈米晶片相同的處理速度下，2奈米晶片的功耗可降低25%至30%。這是1項巨大的進步，有助於緩解部分能源危機。雖然這本身並不能徹底解決問題，但這是確保有足夠的電力供應，以支持AI發展這個更大藍圖的重要組成部分。

這些晶片並非免費升級，將會進一步提升台積電的營收。考慮到這一點，投資人可以預期台積電的股價在未來幾年內將有驚人的成長。

輝達先前預測，今年全球資料中心資本支出總額將達到6,000億美元(新台幣18.5兆元)，但到2030年將成長至3兆至4兆美元(新台幣92.5兆元至123.4兆元)。如果採用該預測的上限值，代表年複合成長率(CAGR)將達到46%。

然而，台積電僅有57%的收入來自高效能運算應用，智慧手機占30%，其餘部分則分散在其他幾個產業。智慧手機不再像過去那樣是成長引擎，這將抑制台積電在AI產業的整體成長速度。

即使預測台積電從現在到2030年的營收年複合成長率為20%，這也代表了著148%的營收成長。與大型科技公司相比，台積電的本益比並不算太高(2026年預期為24倍)。因此，如果台積電能維持利潤率，這種成長應該會直接轉化為股價上漲。

分析指出，台積電5年內股價若上漲 148% ，這是個驚人的回報，因此成為最值得買進的AI概念股。

