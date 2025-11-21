台積電2奈米機密誰拿走？黃世聰警告「最怕流向中國」：英特爾不會採取這件事

​前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，消息一出，引發產業界廣泛關注。對此，財經專家黃世聰指出，假設羅唯仁帶走的是台積電的機密資料，當然會對台積電造成影響，因為外界就能了解台積電正在研發的內容，但這些資料是否能直接用在英特爾身上，他認為，不可能，因為一旦使用，台積電絕對可以告英特爾，而在商業考量下，英特爾不會採取這樣一件事。

台積電技術外流疑雲 最怕資料流向中國

黃世聰在節目《聰明理財大小世》坦言，比較擔心的倒不是英特爾，而是中國，如果中國盜取台積電的機密資料，要在中國提告幾乎無望，中國法院很可能不會受理，所以比較擔心的是流到中國的部分。

黃世聰提到，如果資料沒有流入中國，在英特爾其實壓力對台灣就沒那麼大，但羅唯仁到英特爾去，對台灣有沒有影響，因為他帶過去的是他的經驗，他在台積電是負責良率、負責提升產能的，現在英特爾最欠缺就是這部分，如果羅唯仁能把英特爾調整好，當然對台積電會有影響。

黃世聰談 布局 台積電時機

談到台積電的股價，黃世聰指出，這次台積電最高來到1525點後就快速回跌，目前約在1400點左右，一口氣下跌了100多點。如果投資人對台積電有興趣，可以慢慢來接，這波回檔可能會回到季線附近，季線即60日線，目前約在1350點，往下大約還有50點空間。

因此，黃世聰建議投資人可以慢慢往下、慢慢承接，如果真的有興趣的話，破1400以下都是一個相對好的買點，大家可以多加留意的數字，當然越低，自己的成本會越低，這樣會比較好。

