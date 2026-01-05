台積電2奈米洩密案延燒！ 再揪1工程師竊資料 東京威力高管涉滅證

台積電洩密案，前東京威力科創公司行銷及產品經理陳力銘。資料照。廖瑞祥攝



曾任職台積電系統整合部門工程師陳力銘，離職後涉嫌勾結在職工程師吳秉駿、戈一平，翻拍數百張台積電2奈米晶片製程、試產參數，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創股份有限公司，台高檢署日前將3人及東京威力提起公訴。目前全案正由法院審理中。台高檢署繼續追查發現，陳力銘又透過另1名台積電的陳姓工程師，竊取台積電的重要核心技術，且當事件爆發後，東京威力的盧姓高階主管還刪除資料涉嫌滅證。

檢察官調查後認為陳力銘及陳姓工程師、東京威力公司，涉犯《國家安全法》等罪嫌，依法追加起訴，並對陳力銘求刑7年、陳姓工程師求刑8年8月，東京威力公司求處罰金2500萬元，另外東京威力的盧姓主管涉犯《刑法》湮滅刑事證據罪，求刑1年。

廣告 廣告

台高檢署指出，檢察官為偵辦台積電洩密弊案中，為了釐清東京威力公司是否符合《國家安全法》第8條第7項後段所稱「盡力為防止行為」的要件，發覺該公司雲端硬碟內，尚存有台積公司國家核心關鍵技術項次19，即「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。

檢調追查發現，陳力銘離職後除了找台積電在職工程師吳秉駿、戈一平，請2人提供台積電2奈米晶片製程、試產參數外，另外又找了另1名當時在台積電任職陳姓工程師，請他提供「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」，這項技術，同樣為經濟部核定屬於國家核心關鍵技術營業秘密資料。

此外，當全案在去年6月間爆發後，陳力銘的上司、東京威力盧姓高階主管在公司雲端發現這個資料，竟偷偷將其刪除。

去年11月10日，台高檢署檢察官指揮週查局新竹市調查站，持法院核發搜索票執行搜索，並約詢、訊問陳姓工程師後向法院聲請羈押禁見獲准。至於陳力銘則坦承犯行並供出他吸收的下線就是這名陳姓工程師。

檢察官調查後認為，陳力銘、陳姓工程師及東京威力，涉犯《國家安全法》第8條第 2 項擅自重製台積公司之國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，依法追加起訴，東京威力的盧姓主管涉犯《刑法》湮滅刑事證據罪，同樣依法追加起訴。

檢察官審酌陳姓工程師犯後迄今未完全坦認犯行，態度欠佳，求處有期徒刑8年8月。陳力銘因出陳姓工程師，讓全案順利查獲，求刑7年，若是在審理中法院認其符合《國家安全法》第8條第6項減輕其刑的規定，請依法減輕其刑。

至於，東京威力的盧姓主管，在知悉陳力銘遭台積電發覺犯行後，為圖卸責，刪除其上傳之相關檔案，足認其有妨害刑事案件調查的犯行，且犯後仍否認犯行，因此求處有期徒刑1年。

更多太報報導

中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情

浩子古巴機場驚魂！死纏背包客借錢 隔8年跨海報恩…自嘲「詐騙集團」