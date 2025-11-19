台積電2奈米洩密案還有未爆彈？童子賢示警「更大隱患」：恐造成產業斷層

​台積電前資深副總羅唯仁被爆出在退休前利用職權帶走2奈米先進製程資訊，隨即回任英特爾，引發外界關注台積電機密外流風險。對此，和碩董事長童子賢今（19）日受訪表示，雖然並不清楚個案細節，但台積電組織韌性極強，不會因單一人員的跳槽而受重傷，不過需要注意一項「更大的隱患」，若真的發生那就麻煩了。

針對媒體報導傳出羅唯仁疑似帶著台積電2奈米製程相關資料，回鍋英特爾。童子賢表示，以他對半導體產業的觀察，台積電不會因某一位工程師的資料外流就出現關鍵性損害。畢竟台灣科技產業對資訊安全與智慧財產保護相當熟練，企業也早已建立完備體制，不至於因一個人而造成體質動搖。

廣告 廣告

童子賢舉例，中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）及中國半導體供應鏈發展，許多早年技術來源都來自台灣工程師或曾任職台積電的幹部，但台積電至今依舊維持先進製程全球領先地位，足證其深厚技術根基。

單一人員跳槽難撼動台積電地位 該擔心的是整組團隊流失

不過，童子賢也提到，他得知消息後詢問產業界朋友：「這是一個人帶走一些資料？還是一整組團隊離開？」若只是個人行為，影響相對輕微；真正嚴重的隱患風險是「整組流失」，可能造成產業斷層。以台灣航太工業為例，當年IDF經國號戰機因政策停止生產，完整研發、製造團隊未被妥善安置，導致上百名工程師跳槽至韓國，使韓國航空工業在1990至2000年間縮短至少10至15年研發差距，如今已經能自製戰機，但台灣重新啟動教練機研發卻相對艱辛。

童子賢認為，不論是三星、日本供應鏈或美國英特爾，各家公司都有自己的製程配方與產品特性，不會完全與台積電重疊，因此技術外流的影響也不會像市場想像得那麼直接，所以比較該關注的是「整組團隊流失」的風險，若只是個人離職，對整體競爭力的傷害有限。



童子賢強調，台積電是全球半導體龍頭，能一直維持領先的地位從不是靠單一數據或配方，而是積累數十年的系統能力、管理邏輯與生產文化，相信台積電已經具備相當的韌性，不會因為一個人的跳槽而受到根本性影響。

更多風傳媒報導

