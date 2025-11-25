台積電2奈米洩密！3內鬼認罪仍延押2月 合議庭：檢仍在查東京威力科創

台積電內鬼案主嫌陳力銘暴瘦一圈。資料照。廖瑞祥攝



前台積電工程師陳力銘為協助新東家、東京威力科創擠入台積電供應鏈，竟請託在職工程師吳秉駿、戈一平洩漏二奈米製程參數，被依《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌起訴接押3月，智財商業法院近日開庭，3內鬼雖認罪，但合議庭認為供述「避重就輕」，加上檢方仍在查東京威力科創相關共犯，今（11/25）天裁定自12/1起延押2月。可抗告。

高檢署查出，陳力銘原本擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到台積電供應商、東京威力科創行銷部門，他疑因經濟問題，急於提升新東家的蝕刻機台良率，以成為台積電二奈米製程蝕刻站點供應商量產，因而拜託清大學弟及同僚吳秉駿、戈一平等人打探消息。

當時台積電因為新冠疫情採取居家工作模式，但居家工作系統至多只能查到機密等級B、C，無法查到最高等級A。吳秉駿和戈一平使用筆電連線登入內網後，陳力銘用手機翻攝台積電的廠商測試數據，前後翻攝數百張照片，其中14張經鑑定觸及國家核心關鍵技術。

高檢署將3名內鬼依《國家安全法》等罪名起訴，主謀陳力銘遭求刑14年、吳秉駿求刑9年、戈一平求刑7年。智商法院承審合議庭於今年9月1日裁定3人接押3月，並禁止接見通信。

前台積電工程師吳秉駿（右）及戈一平（左），認罪仍遭延押。資料照。廖瑞祥攝

合議庭日前再度開庭，認為3人雖然坦承犯行，但對於涉及的犯罪情節、手段、目的，供詞前後不一，且對犯罪細節「避重就輕」，且檢察官當庭表示，本案尚在追查東京威力科創股份有限公司等涉案共犯。

合議庭考量，3人為前後任同事關係，案發後也有「刪除通訊軟體對話紀錄」等疑似滅證的舉動，有事實足以認定可能勾串共犯、湮滅證據。

合議庭認為，3人涉及的犯罪情節是擅自拍攝而重製內含台積電公司內部關於製程、技術等可用於生產或經營的營業秘密資訊，考量部分資訊涉及國家核心關鍵技術，關於這類犯罪事實的調查，仍必須勾稽比對相關通訊軟體對話紀錄、電磁紀錄與共犯之間的供述，才能釐清確認全案犯罪細節，因此現階段仍存在羈押原因。

合議庭指出，3人涉及的犯罪，不僅損及個別企業利益，還「危及國家整體安全」，經權衡刑事司法權有效行使、3人的人身自由私益及防禦權受限制程度，為了確保以後審判及執行程序順利進行，認為有繼續羈押的必要性，無法用具保、責付、限制住居、限制出境（海）或科技監控等強制處分措施代替羈押，今天裁定自12/1起延長羈押禁見2月。全案可抗告。

本案承審合議庭成員為審判長法官張銘晃、法官馮浩庭及彭凱璐。

