台積電2奈米滿訂、鴻海AI營收破兆！法人評析買進時間一次看

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] 近期台股與個股表現多檔受AI、伺服器，及半導體需求推動而展現成長動能。智邦董事會通過超過20億元的產能投資計畫，鎖定2026年1.6T交換器出貨目標；勤誠首度進軍機櫃市場，營收貢獻逐步提升；台光電則因銅箔基板調漲帶來營收成長潛力。

大型權值股中，台積電2奈米製程訂單滿額，鴻海AI伺服器出貨增長，聯發科拓展衛星通訊及TPU晶片合作，台達電及玉山金業績亮眼，股價多呈現偏多格局。此外，建築及載板類股如遠雄與南電亦因營收交屋及高階載板需求而吸引市場目光，短中期布局需關注均線支撐與技術整理區間。

廣告 廣告

以下是國泰證期整理解析下周市場聚焦的熱門個股動向：

台積電：

市場傳出台積電2奈米製程至2026年底的產能已被各大客戶預訂一空。台積電董事長日前表示2奈米製程將如期於第4季量產，並在2026年快速成長。台積電股價近期區間震盪，中長線建議於季線附近偏多操作。

鴻海：

前三季AI伺服器營收已達到新台幣1兆元，預期本季持續成長。鴻海本季AI機櫃出貨持續放量，整體能見度優於前月，但近期外資持續賣超，股價表現疲軟，跌破11月下旬低點，建議站上月線再進行多方布局。

聯發科：

歐洲太空總署(ESA)合作，完成全球首個5G非地面網路(NTN)實測，推進衛星通訊晶片布局。聯發科與Google擴展TPU晶片合作，首個ASIC專案明年預計貢獻10億美元營收，近期股價區間整理，可於月線之上逢低進場。

台達電：

16日董事會決議代子公司發放現金股利總計1.82億美元、前11月累計營收年增31.1%，創歷年同期新高。AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁，台達電營運持續成長，建議於10月3日低點895元之上進場布局。

智邦：

18日董事會通過數項投資案，總金額超過20億元，提升產能以滿足客戶需求。智邦目標2026年開始出貨1.6T交換器，AI需求強勁帶來營運動能，股價於15日再創歷史新高，建議於十日線之上偏多操作。

勤誠：

今年首度投入機櫃領域，營收占比約為5%至10%，明年營收貢獻可望提升至10%。勤誠受惠CSP業者AI伺服器升級、通用伺服器回溫，營運展望正向，股價整理後突破短期均線，建議於十日線之上逢低布局。

台光電：

市場預期台光電將對M6等級及以下銅箔基板調漲價格，為營收帶來潛在成長空間。台光電累計前11月營收年增47.6%，持續看好AI伺服器、交換器需求穩健成長，股價近期屢創新高，建議沿著月線持續偏多操作。

玉山金：

信用卡流通卡數達871萬張，較去年同期成長16.3%，有效卡數為539萬張，年增8.8%。玉山金累計前11月稅後純益年增34.5%，為公司歷年同期最佳，股價短期均線呈現多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。

遠雄：

「遠雄商舟」與「遠雄幸福城」在內的北士科及台中建案，陸續交屋入帳，推進第四季營收成長。遠雄迎來交屋潮，全年獲利有望高於去年，股價維持多頭趨勢，外資買超幅度擴大，建議沿著五日線偏多操作。

南電：

11月營收月減4.6%，創下五個月低點。南電本週累積跌幅超過10%，外資連日賣超，股價跌破季線並創下10月以來低點。中長期來看，南電有望受惠高階載板需求，建議於股價整理後站上月線再多方布局。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AI憂慮減退迎接耶誕行情! 美股道瓊漲183點、台積電ADR勁揚1.5％

美股重點一次看》輝達鞏固護城河、台積2奈米擴產、佈局關鍵密碼來了