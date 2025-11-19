台積電2奈米爆外洩？ 陸行之直言：非常詭異





曾主導台積電「夜鷹計畫」、在公司任職長達21年的前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，今年7月底正式退休，卻在10月底傳出重返老東家英特爾（Intel）擔任研發副總。如今更爆出他疑似在離職前動用高階主管權限，影印並帶走大量2奈米以下先進製程相關機密，引發外界高度關注。針對台積電機密可能外洩，經濟部長龔明鑫昨（18）日在出席活動時被提問，他強調上午已請同仁了解實際狀況，但基於尊重公司，仍要由台積電對外說明。對此，知名半導體分析師陸行之揭疑慮。

對於台積電核心技術可能外流的疑慮，由於2奈米製程是台積電關鍵技術基石，此事件牽涉層級之高，讓產業界人人側目。根據半導體業界人士透露，羅唯仁退休後不久，於10月底正式赴英特爾任職，負責研發到量產前的先進設備與模組發展，是英特爾目前積極追趕台積電的重要戰略領域。他此前在台積電參與多項前瞻技術開發，其轉職是否涉及違反競業禁止條款，已成為外界關心焦點。

此案也引起司法單位注意。台灣高等檢察署昨（18）日指出，智財檢察分署已主動以「他字案」立案偵辦，目前正處於蒐證階段，尚未確認是否涉及不法，但掌握情況將持續釐清。

半導體分析師陸行之昨（18）日也在臉書發文直言此事「非常詭異」。他質疑，為何在台積電貢獻多年、光榮退休的高階幹部，會選擇加入競爭對手、協助對方與老東家競爭？「難道這事情有貓膩」，他更提出另一種產業界揣測：「難道是台積電為減少壟斷風險、及地緣政治投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？」陸行之強調，若台積電確定有2奈米資料外洩，按理應採取法律行動，但是否另有布局，仍待後續觀察。「老實說，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？」

