台積電2奈米產能太旺！傳超微將「轉下單」三星

台積電先進製程產能滿載，傳出因為2奈米產能供不應求，三星正在和超微洽談要爭取新的晶片訂單。不過看到台積電在全球的市占率是高達7成，跟三星的6.8%有非常大的一段差距。

台積電董事長魏哲家（07.17）：「事實上在5奈米、3奈米還有未來的2奈米，需求都很高。」

魏哲家說的那句「市場需求太旺」，台積電2奈米產能供不應求，傳出三星正在和超微洽商，爭取為超微代工，生產新款伺服器CPU Venice。

如果三星可以滿足超微要求，未來超微估計在明年底問世的OlympicRidge，消費市場應用CPU同時下單給三星的機率將會提高，這也代表三星要和台積電直球對決了嗎。

半導體分析師陳慧明：「還是卡在台積電的產能啦，這是最基本的問題，那對於所有的客戶的話，他們當然會想要扶持第二資源，（只是）台積電3奈米、2奈米還是滿載，那很多單是因為它接不到，所以這個蠶食是一個很自然的結果。」

簡單說，就是在先進製程代工領域，台積電還是遙遙領先，甚至專家也說，即便對手可能「蠶食」也無法「鯨吞」，客戶會先從降規版本的晶片開始釋出產能，測試三星水溫，而非賭上最先進技術交給三星代工。

半導體分析師程正樺：「並不覺得說，有任何一家廠商會把它的旗艦產品拿去賭在台積電以外的工廠，因為風險太大。」

這就是強到對手難以超越，研調機構最新調查，前十大晶圓代工廠Q3營收季增8.1%，其中台積電市佔率推升到71%，三星第二名則是下滑到6.8%。台積電稱霸，主要動能就是來自7奈米以下先進製程，帶動高單價晶圓出貨，以及供應鏈的分化效應。

半導體分析師陳慧明：「明年台積電營收，大概還是有26%的年對年成長，台積電在整個成本跟獲利的掌控上還是不錯的。」

掌握半導體就等於掌握經濟，過去一度強盛的日本要重振半導體業，日本電信電話株式會社會長就說，現在要採取利基市場策略，也就是用少量生產多種專業化半導體策略切入，要取代從規模、價格方面和台積電、三星等對手的競爭，要避免日本失去競爭優勢，重蹈帝國被取代的覆轍。

