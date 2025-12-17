台積電2奈米產能已被訂到明年底！外媒曝這關鍵技術海放三星：重心放在品質而非速度

半導體2奈米時代將於明年正式展開，而台積電以環繞式閘極（GAA）技術成功突破效能限制，吸引全球各大科技巨頭搶單。科技媒體《Wccftech》對此指出，台積電直到2026年底為止的2奈米產能，已經被全數訂光，而GAA技術的表現正是台積電最佳賣點。



報導表示，台積電在3奈米製程仍採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，不過此技術已面臨到物理限制，而台積電2奈米在全新GAA架構下，相同功耗的效能可提升約10%至15%，並帶來更出色的能源效率表現。

報導指出，台積電整體的2奈米產能已全數被預訂至2026年，預計年底前開始量產。台積電為了應付龐大需求，不得不啟動在台灣啟動興建另外3座新廠，相關投資金額預估高達286億美元。

目前已知高通、聯發科、蘋果、AMD等多家大廠，皆是台積電2奈米製程的客戶，但台積電產能仍難以滿足市場的主因之一，外傳是蘋果為了壓制競爭對手，已提前拿下超過一半的台積電初期產能。​據了解，台積電計畫在2026年底前，將2奈米月產能擴增至10萬片。

​報導提到，三星已於今年稍早開始量產自家的2奈米GAA製程，但其公布的效能、能效與面積數據，相較於先前的3奈米並未展現大幅躍進。外界認為，這可能與良率尚未完全優化有關，相關數據仍有隨改善空間。

​報導分析，​儘管韓國三星在時程上領先台積電一步，但台積電選擇將重心放在品質而非速度與產量，根據市場預測，台積電在2026年的資本支出，可能高達480至500億美元，創下歷史新高，以因應製程技術上的各項挑戰。

