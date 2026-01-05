台積電2奈米竊密案 再揪內鬼

台灣高檢署智財分署5日依違反《國安法》、湮滅刑事證據罪、追加起訴前台積電工程師陳力銘3人及東京威力科創公司。（本報資料照片）

喧騰一時的台積電「內鬼」案，續有發展！檢調查出，涉案的前台積電工程師陳力銘，涉嫌於民國113年5月找前台積電陳姓工程師以手機偷拍數十張2奈米製程原料、設備技術機密資料，事發後東京威力公司盧姓行銷經理將雲端硬碟內的台積電機密資料刪除滅證，5日依《國家安全法》、湮滅刑事證據罪追加起訴陳力銘、陳男、盧男、東京威力公司，並對陳力銘求刑7年，陳、盧各求刑8年8月、1年，東京威力求處罰金刑2500萬元。

目前陳姓工程師在押，檢方將於8日移送智慧法院審理，由法官決定是否羈押。

檢方查出，曾任台積電12廠的良率部門工程師陳力銘因小孩生病，經濟壓力沉重，跳槽東京威力科創後，因東京威力雖完成台積電2奈米試車初產，但後續測試量產階段卻屢屢失敗，因此鋌而走險，請託有師徒關係的吳秉駿、戈一平2人幫忙，2人以電腦遠端連線進入資料庫，偷拍12張2奈米製程機密照，傳給陳力銘寫入東京威力科創文件，欲促東京威力科創成功量產，爭取台積電訂單。

但陳力銘為求保險起見，另找陳姓工程師以手機偷拍電腦螢幕的2奈米製程原料、設備技術機密照片數十張，再上傳東京威力科創公司雲端硬碟，供公司參考。

檢方偵辦本案期間，為釐清東京威力公司是否符合《國家安全法》「盡力為防止行為」要件，發覺該公司雲端硬碟內，尚存有台積電「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業祕密資料，屬於國家核心關鍵技術，懷疑有共犯，提訊在押的陳力銘調查。

陳力銘供出找陳姓工程師竊取台積電機密，智財分署去年11月10日指揮調查局新竹市調查站，搜索陳姓工程師，訊後聲押禁見陳姓工程師獲准。台積電已將陳開除。

檢方還發現，本案去年6月中旬爆發後，陳力銘的上司、東京威力行銷經理盧男刪除公司雲端硬碟的台積電機密資料。檢方因陳力銘認罪並供出共犯，求刑7年，陳、盧均不認罪，各求刑8年8月、1年。

檢方偵辦本案，去年8月首波起訴陳力銘、吳秉駿、戈一平3人，各求刑14年、9年、7年，去年12月追加起訴東京威力科創，求處罰金刑1億2000萬元。