台積電2奈米製程外洩？傳退休老將攜機密資料投靠英特爾 經濟部長說話了

​晶圓代工龍頭台積電再傳機密外洩疑雲，根據媒體報導指出，台積電已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，疑似在退休前利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾。對此，經濟部長龔明鑫今（18）日受訪時回應，強調目前已啟動了解，但細節仍應由台積電自行對外說明。

針對台積電的機密外洩傳聞，根據媒體報導提到，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但在退休前傳出以資深副總身分，要求下屬幫他影印大批的2奈米、A14、A16等先進製程資料，並要求下屬對他做簡報。



報導指出，羅唯仁10月底回鍋老東家，同時也是台積電競爭對手英特爾擔任研發副總，恐有拿台積電先進製程機敏資料「帶槍投靠」的可能性，台積電現正蒐證，可能對其採取動作。

對於台灣「護國神山」台積電機密可能有外洩疑慮，是否有掌握到外洩資料的嚴重性等問題，龔明鑫在受訪時回應表示，今早已請同仁去了解實際的狀況。不過，他也強調，實際的狀況，還是要由台積電來對外說明比較好，也算是尊重他們。​

