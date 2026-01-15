台積電2奈米試產良率驚人！魏哲家宣布好消息：A16預計今年下半年量產

技術領先是台積電維持霸權的最強防線。今（15）日法說會上，台積電（2330）正式宣佈2奈米（N2）製程已如期於2025年第4季在新竹及高雄廠區進入量產，且良率表現極為優異。董事長魏哲家預期，在智慧型手機與HPC客戶的強勁推動下，2奈米將在2026年迎來爆發性成長，成為台積電又一個大規模且長期的營收支柱。

面對市場對先進製程成本不斷攀升的擔憂，魏哲家展現了絕對的自信。他指出，雖然2奈米每片晶圓的投資成本確實高於3奈米，但客戶更看重的是每一電晶體所帶來的功耗降低與速度價值。魏哲家進一步揭曉後續路徑：N2P技術與採用超級電軌技術的A16，預計將於2026年下半年雙雙進入量產。

廣告 廣告

針對競爭對手在先進製程的追趕，魏哲家強調，台積電的2奈米與A16技術已領先業界，幾乎所有尋求節能運算創新的領先客戶都已展開合作。

他自信地表示，雖然競爭對手正在進步，但台積電憑藉30多年累積的製造卓越與客戶信任，有信心在2奈米世代繼續擴大市佔率，「目前台積電唯一的頭痛問題，是如何縮小產能供需之間的缺口。」這句話，無疑是魏哲家對展現台積電技術霸權的最強宣言。

更多風傳媒報導

