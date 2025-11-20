台積電2奈米量產啟動！3台廠搶進半導體材料鏈 商機上看千億

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

隨著台積電2奈米製程量產，帶動半導體材料需求擴張，多家台廠掌握技術優勢，成為台積電首選合作對象，商機可期。

全球半導體市場在AI發展的推動下逐年攀升，研究機構預估2026年隨著台積電（2330）開始生產2奈米製程晶片，將使整體半導體產值進一步成長至7,607億美元、年增約19%。製程升級對半導體材料商而言是一個龐大的商機，台積電在14奈米製程的黃光微影製程道數約50道，到了3奈米已達到約100道，讓半導體材料用量與產值跟著拉升。

目前全球半導體材料市場規模大約為700億美元，其中台灣就達到約200億美元，市占率高居全球第一。背後主要原因是台積電在整體晶圓代工市場的市占率達到60%以上。近幾年因應半導體供應鏈自主化趨勢，加上台廠在半導體材料技術上的優勢，使其成為台積電優先選擇合作的供應商。

先進晶圓製造稱霸全球 黃光微影製程是關鍵

台積電近幾年能在先進製程部分逐步拉開與三星（Samsung）及英特爾（Intel）間的差距，黃光微影製程是關鍵之一，它決定了電路能否被精確地印製在晶圓上，對晶片性能與良率都有重要的影響。其流程是先在晶圓表面塗上光阻劑，經過化學處理修平邊緣後，再進行微影曝光與顯影，最後透過烘烤與蝕刻完成電路圖案。

除了製程升級帶動半導體材料的市場規模增加，半導體供應鏈自主化趨勢也讓晶圓廠增加到海外設立廠房和產能，這就使化學品儲存與運輸的需求跟著攀升。目前業界預估在美國的半導體禁令影響下，台積電、Intel與其它半導體廠在美國所需使用的槽車數量為台灣的3～5倍；且部分化學品需透過海運或空運從台灣運輸至美國，傳輸距離拉長也讓槽車規格跟著升級。

附表統整台灣的半導體材料供應鏈，並從中挑出黃光微影製程的關鍵材料供應商以及有受惠半導體自主化趨勢的公司，分別是新應材（4749）、崇越（5434）和上品（4770）。

20251027-065-1.png

▌新應材 新材料貢獻營收

新應材成立於2003年，公司早期是從生產顯示器的光阻材料開始起家，後來因應顯示器市場成長性放緩，公司將產品應用拓展至半導體領域，成功躋身台積電供應商之一。目前新應材主要的營收來源是表面改質劑（Rinse），在黃光微影製程中用於強固顯影結構，達到提升圖形解析度與晶片良率的功用。

隨著台積電2奈米製程即將在第4季量產，新應材表面改質劑的規格與出貨量都具有明顯提升的動能。公司因應客戶需求推出底部抗反射塗層（BARC）與洗邊劑（EBR）新材料，BARC的功能是吸收反射光，達到提升圖形解析度的效果；EBR功能是去除晶邊及晶背多餘的光阻，使晶圓表面更加光滑，這兩種材料都有助於提升晶片良率，目前已通過客戶認證，預計會在今（2025）年底開始貢獻營收。

技術面可看到近期新應材股價站穩各期均線之上，短線上隨量能延續，且法人亦站在買方，回檔未破10日線前皆可視為多頭格局。

20251027-065-2.png

▌崇越 掌握獨家代理權

崇越科技是半導體材料與設備代理商，主要代理日本信越化學的產品，包含光阻液、矽晶圓、石英、研磨液與FOUP（前開式晶圓傳送盒）等。信越化學的光阻劑在先進製程市場中具備高市占率與技術領先地位。崇越在台灣、中國、新加坡與部分美國客戶取得其獨家代理權，使公司多年來得以維持穩定獲利能力。

先進製程的半導體材料具有進入門檻高與單價高的特性，目前崇越已有 超過50%營收來自先進製程材料。受惠客戶產能利用率提升與AI需求延續，公司評估今年半導體材料營收將年增20%，再加上公司承攬半導體廠的水處理與機電工程、目前在手訂單約80億元，成為帶動整體營運向上的一大動能。

技術面可看到近期崇越股價回測季線，短線上因面臨法人獲利了結賣壓，後續有再向半年線回測的可能性，可待股價守穩後再低接。

20251027-066-1.png

▌上品 通吃美中擴產商機

上品在鐵氟龍市場掌握超過50%市占率，公司與化學廠合作多年，製程上的各種細節與設備客製化成為競爭對手進入產業的門檻，讓上品得以在鐵氟龍設備與材料市場中獨大。目前運送半導體材料的槽車材質是以鐵氟龍製成，上品每年可生產1,500輛槽車，市占率達75%。

上品通吃中國與美國半導體擴廠商機，今年隨著中國華東與華中客戶有大型記憶體廠和晶圓代工廠的新產能開出，推升中國對半導體化學材料需求回溫。美國部分則受惠台積電新廠預計在今年第4季開出新產能，運輸槽車訂單也會同步增加，單單亞利桑那州廠區的槽車需求量就可望達到1,500台，需求量相當可觀。

技術面可看到近期上品股價逐步回到前高位置，短線上因量能不足且三大法人並未同步站在買方，後續要過前高的難度相對較大，可待股價回測季線並守穩時再行布局。

20251027-066-2.png

