台積電2工程師交保理由曝光 科技監控、繳回護照條件出爐

記者楊佩琪／台北報導

陳力銘、吳秉駿、戈一平等人今天（1日）上午移審智慧財產與商業法院。圖片描述。（圖／翻攝畫面）

智慧財產及商業法院審理台積電（2330）內鬼案，原羈押禁見中的工程師吳秉駿、戈一平，5日分別被以300萬元、200萬元交保。智商院認為在經過核閱現階段全案卷證資料、聽取檢察官與被告及辯護人意見後，認吳、戈2人已無羈押必要，予以交保並限制出境、出海、住居8月，接受電子腳鐶與個案手機科技監控，不得與同案被告有任何接觸或探詢案情行為。

法官認為吳秉駿、戈一平2人犯嫌重大，有羈押原因，但依全案卷證，並聽取檢察官、辯護人、被告等人意見後，認為已經無繼續羈押之必要。考量2人所涉犯情節、罪責輕重、惡性程度、有無在境外生活能力等情，再參酌訴訟進度、限制出境暨科技監控設備性質、效果等。

認全案既有審理程序尚待進行，案件訴訟之進行有浮動性，當事人心態與考量可能隨訴訟進行而有變化等，即使2人在偵查期間皆遵期到庭，亦無從排除長時間滯留境外，使後續刑事訴訟程序無法順利進行之高度可能，命2人具保，限制出境、出海、住居及遵守必要事項。

限制遵守事項包括，不得與同案被告有任何接觸或探詢案情之行為，並接受電子腳鐶監控，未經法院許可，不得靠近海岸、港口、機場等處，亦不得於每日晚上10點至翌日上午6點，離開限制住居處所100公尺距離。

另需於每日上午7點至8點，在限制住居所持個案手機拍攝自己面部及門牌照，同步傳送至科技監控中心，定期向法院報到。交保後一週內，需向法院交付其護照。可抗告。

