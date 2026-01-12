台積電2000元不遠了？本周法說可望有驚喜 陸行之拋4預言：股利有機會升到這數字

​台積電近來股價水漲船高，外資看好未來發展，紛紛調高台積電的目標價。台積電也將於15日舉行今年首場法人說明會，市場高度關注公司對資本支出、毛利率與股利政策的最新展望。對此，半導體資深分析師陸行之在臉書發文提出4大預言，配息有望升到「這數字」。

​台積電今（12）日盤中股價震盪整理，一度站上1705元後回落，報1695元、上漲15元，漲幅約0.9%，成交量逾1.3萬張。外界也在觀望台積電今年首場法人說明會，是否能再度傳來好消息進一步帶動股價抬升。

對此，陸行之表示，台積電周四將開法人說明會，他預期2026資本開支比彭博社分析師預期的454億美元有上修空間，但比樂觀預期的530-550億美元低，達460-500億美元，但資本密度（Capital density）沒有什麼惡化，因彭博社1Q26及2026全年營收預期已高，短期調升空間不大。

陸行之也提到，2奈米的營收及折舊還沒大量認列及先進製程漲價，2026上半年毛利率可能比市場預期的59-59.5%高。因為在手現金累積超過每股100元台幣加上獲利增長及資本開支沒有大爆發，季度現金股利在今年下半年有機會加到7元或以上。

陸行之認為，根據之前寫的全球數據中心半導體報告，今年數據中心半導體仍有57%的年增，這應該是台積電今年營收仍有25-30%年增的主要驅動力。



