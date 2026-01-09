台積電2025全年營收逾3.8兆元！年增31.6％「創歷史新高」

台積電（2330）今（9日）公布去年（2025）12月營收超過新台幣3350億元，創夏單月史上最高。其全年營收則為新台幣 3 兆 8090 億 5400 萬元，也創史上新高，較2024同期增加 31.6%。

台積電表示，12 月合併營收約為新台幣 3350 億 300 萬元，較11月減少 2.5%，「但較2024同期增加了 20.4%」。台積電說明，第四季營收季減約1%，但由於10月、11月營收合計超過7110億元，再加上12月，「第四季營收破1.04兆元」，和第三季相比，成長5.66％，等於超出台積電先前給的財測，也優於市場預期。而累計台積電 2025年 1 至 12 月營收，約為新台幣 3 兆 8090 億 5400 萬元，較2024年增加 31.6%。

在2025年10月舉辦的第3季法說會上，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，受惠於人工智慧（AI）相關市場需求依然強勁，雖然面臨美國關稅政策帶來的不確定性和風險，但台積電尚未觀察到客戶行為，有出現任何變化。台積電將於1月15日，舉行2025年第4季法說會，可預期法人將聚焦2026年營運展望，以及資本支出、先進製程進展等議題。

