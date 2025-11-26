台積電2025年優良供應商出爐！東京威力科創不見蹤影、名單大洗牌
台積電25日舉辦 2025 年供應鏈管理論壇，台積電首先感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動二奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持台積電以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。從最新名單中也可以看到，多次入選支援量產、卓越技術合作獎項的東京威力科創，今年因涉入2奈米洩密疑雲，並未入列。
本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積公司副總經理暨資訊長林宏達進行專題分享，探討應用人工智慧成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。台積公司為擴大供應商卓越永續作為的影響力，並彰顯對供應商永續實績之重視，論壇邀請綠色製造卓越貢獻獲獎供應商，針對新世代製造設備節能創新深入探討。
同時，透過涵蓋資訊科技、廠務與先進封裝等多元分組討論，促進交流。廠務方面，台積公司嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。台積公司正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。在大會分組討論中，除了台積公司新廠工程及企業環境安全衛生主管進一步闡述、深化安全管理原則，亦邀請新廠建置安全績效表現卓越獎獲獎承攬商分享安全管理經驗，以期驅動營建產業施工安全再紮根。
台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示:「感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，我們有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。」
2025 年供應鏈管理論壇由台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清，及資深副總經理何麗梅於活動頒發 2025 年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商專業服務，並帶動供應鏈與相關產業全方位升級。本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展及在地化等方面的績效表現，並正式將建廠安全績效管理設為獨立獎項，獎勵卓越的建廠安全管理作為與成效。
2025 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下(按英文名稱字母排序):
• 愛德萬測試股份有限公司-卓越量產支援
• 萬潤科技股份有限公司-卓越量產支援
• 應用材料股份有限公司-綠色製造卓越貢獻暨卓越技術發展與量產支援
• 旭化成株式會社-卓越技術發展與量產支援
• 艾司摩爾科技股份有限公司-綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
• Austin Commercial， LP. -新廠建置表現卓越
• 佳能株式會社-卓越量產支援
• 長春石油化學股份有限公司-卓越量產支援
• 中國鋼鐵結構股份有限公司-新廠建置表現卓越
• 志聖工業股份有限公司-卓越量產支援
• 迪思科高科技股份有限公司-卓越量產支援
• 荏原製作所-卓越量產支援
• 互助營造股份有限公司-新廠建置表現卓越
• 健策精密工業股份有限公司-卓越量產支援
• 日商捷時雅股份有限公司-卓越技術發展與量產支援
• 美商科磊股份有限公司-卓越量產支援
• KOKUSAI ELECTRIC-卓越量產支援
• 科林研發股份有限公司-卓越技術發展與量產支援
• 帆宣系統科技股份有限公司-新廠建置安全績效表現卓越
• 默克集團-綠色製造卓越貢獻
• 村田機械株式會社-新廠自動化表現卓越
• 美商昂圖科技股份有限公司-卓越量產支援
• 力森諾科集團-卓越技術發展與量產支援
• 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司-卓越量產支援
• 信越半導體株式會社-卓越技術發展與量產支援
• 株式會社SUMCO -綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
• 僑力化工股份有限公司-卓越量產支援
• 和淞科技股份有限公司-新廠建置表現卓越
• 大三億營造股份有限公司-新廠建置安全績效表現卓越
• 優貝克科技股份有限公司-卓越量產支援
更多鏡報報導
羅唯仁是不是美國籍不重要？律師曝營業秘密提告最難的是這事
先進製程產能還是不夠！台積電擴產動作不斷 供應鏈搶500億美元資本支出大餅
Google TPU商機爆發 合作夥伴聯發科直衝漲停、重回1300元大關
其他人也在看
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 6 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈
美股週二（25）日收高，美股四大指數全面反彈，台指期夜盤強勢收高，台股今（26）日開盤有望延續反彈氣勢。道瓊指數大漲664點、標普500上漲0.9%、那斯達克收揚0.7%。費半指數也小漲0.16%，整體市場情緒明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲247點、台積電期貨盤同步上漲15元，顯示多頭動能回溫。而市場融資餘額單日增加49億元，散戶情緒也跟著升溫，今日台股有望在買氣支撐下持續反彈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台股盤前／美光、博通暴漲！台指夜盤強彈438點 台股有機會止跌反攻
美國股市週一（24）日強勢收紅，在市場對聯準會 12 月可能降息的預期急速升溫下，科技股漲勢全面回神，七巨頭Alphabet、輝達、亞馬遜、Meta、微軟、特斯拉、蘋果成為盤面主力，帶動那斯達克指數大漲 2.69%、費半指數更狂飆 4.63%。同時，川普證實已接受中國國家主席習近平邀請，將於明年四月訪問北京，使中美關係添上一層期待性，市場避險情緒同步下降。美股全面大漲、台指期夜盤強彈，台股今（25三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
20檔IPO無力 跌破承銷價
今年台股雖強勢大漲，然而並非所有上市櫃IPO掛牌公司都享受到「掛牌蜜月期」，統計今年60家企業上市櫃掛牌，其中20家慘遭滑鐵爐，「摜破承銷價」。如永擎（7711）及東方風能（7786）近日上市碰到台股重挫，致上市後股價先上後下，目前股價均已跌破承銷價。工商時報 ・ 1 天前
抽中一張賺4.5萬元！英特爾、輝達好伙伴「邁萪」今上市 蜜月行情漲逾三成
獲輝達與英特爾訂單的散熱模組廠邁萪（6831）今（25）日以承銷價120元正式上市，盤中一舉衝高至165元，漲幅達37.5％，掛牌首日順利展開蜜月行情，抽中在高點賣掉者，一張有望賺4.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
印度PC市場逆勢揚 雙A吃香
就在全球PC業因記憶體及其他關鍵零組件缺料漲價而受累，動能被看衰之際，印度PC市場仍交出了雙位數成長的好表現。其中，台雙A品牌廠宏碁與華碩也同步以優於產業均值的增幅，在印度分占第三及第五大。工商時報 ・ 1 天前
〈美股盤後〉科技股強勢反攻 博通暴漲11% 川普四月訪中
美國股市周一 (24 日) 上漲，在市場對美國聯準會 (Fed)12 月降息的預期升高下，投資人得以忽略科技股估值偏高的疑慮。同時，美國總統川普表示，他已接受中國領導人習近平的邀請，將於四月訪問北京。鉅亨網 ・ 1 天前
Jeep 12 月亮相確認！亞太首座 Stellantis Brand House 據點台中立成！
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 Stellantis Brand House 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 Stellantis Brand House 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 6 小時前
台股開戶破1366萬戶！30歲以下新戶占六成 這2檔混搭正當時
10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，根據證交所公告，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 4 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前