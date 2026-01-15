台積電2025年獲利1.71兆創新高 每股純益66.25元

（中央社記者張建中台北15日電）晶圓代工廠台積電2025年第4季營收337.3億美元，毛利率62.3%，營業利益率54%，表現皆優於預期，每股純益新台幣19.5元。台積電2025年歸屬母公司淨利1兆7178億元，創下歷史新高，每股純益66.25元。

台積電今天召開法人說明會，公布2025年第4季營運結果。在高效能運算、智慧手機及物聯網平台業績成長推升下，台積電第4季營收達337.3億美元，優於預期的322億至334億美元水準，約新台幣1兆460億元，創下歷史新高，季增5.7%。

因成本改善、有利的匯率條件及產能利用率提升，台積電2025年第4季毛利率62.3%，優於預期的59%至61%，較第3季揚升2.8個百分點，營業利益率54%，優於預期的49%至51%，歸屬母公司淨利5057.44億元，創下歷史新高，季增11.8%，每股純益19.5元。

台積電2025年第4季3奈米製程比重約28%，5奈米製程比重約35%，7奈米製程約14%。包含3奈米、5奈米及7奈米等先進製程比重達77%。

台積電2025年營收與獲利皆創下歷史新高，總營收3兆8090億元，年增31.6%，毛利率59.9%，上揚3.8個百分點，歸屬母公司淨利1兆7178億元，每股純益66.25元。（編輯：楊凱翔）1150115