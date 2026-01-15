台積電2026年資本支出上衝520億美元 超乎市場預期

台積電法說會登場，台積電指出，為滿足客戶需求以及AI、HPC等產業需求強勁，預估今年資本支出將達520億美元至560億美元間，遠超市場預期的500億美元；台積電預計，2026年首季營收346億美元到358億美元之間，毛利率估達63%至65%間。

台積電15日召開法說會，台積電財務長黃仁昭說明，進入2026年，受惠市場對先進製程的強烈需求，將繼續支持台積電業績表現。

受到5G、AI和HPC等產業強勁需求，台積電預計資本支出將達520億至560億美元之間，遠遠超乎市場預期的450億美元至500億美元。黃仁昭說：『(英文原音)2026年，我們預計資本預算將在520億至560億美元之間，我們將繼續投資以支持客戶的成長。2026年資本預算中約70%至80%將分配給先進製程技術。約10%將用於特殊製程技術，約10%至20%將用於先進封裝、測試、光罩等領域。』

廣告 廣告

黃仁昭指出，三奈米毛利率預計在2026年間達到台積電平均獲利水準，此外，台積電全力投產，並優化先進製程節點，在七奈米、五奈米與三奈米之間的彈性產能支援。

不過，他也指出，未來幾年海外擴廠與先進節點量產，毛利率將承壓。隨著海外擴張規模的擴大，預計未來幾年海外晶圓廠量產毛利率稀釋在初期將在2%至3%之間，後期將擴大至3%至4%。此外，二奈米量產也將稀釋2026全年毛利。

折舊方面，隨著二奈米產線全面推進，折舊費用年增幅將達雙位數，不過台積電將以穩健成長為核心，維持穩健的股東報酬。

展望今年首季表現，台積電預計首季營收346億美元到358億美元之間，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，估毛利率為63%到65%之間，營業利益率預計介於54%到56%之間；預計全年美元營收成長將接近30%。(編輯：陳士廉)