台積電2026擴廠需求強勁 艾司摩爾股價噴漲近8%

在主要客戶台積電（TSMC）週四（15日）發布優於預期的2026年資本支出展望後，晶片製造設備大廠荷蘭艾司摩爾（ASML）股價應聲飆漲至歷史新高，市值突破0.5兆美元。

彭博新聞報導，這家荷蘭半導體設備製造商週四在阿姆斯特丹股市一度大漲7.6%，使今年以來的漲幅擴大至23%。隨後漲幅縮小，但目前仍有單日逾5%漲幅。

台積電週四預測，2026年的資本支出將激增至高達560億美元，強於市場預期。這顯示出這家晶片製造龍頭將繼續從人工智慧（AI）浪潮中獲益，可以持續擴大產線，而台積電的樂觀前景也緩解了市場對於AI泡沫化的擔憂。

作為全球唯一一家生產尖端曝光機的廠商，艾司摩爾已成長為歐洲市值最高的公司。台積電必須依靠艾司摩爾的設備來製造各種晶片，包括蘋果智慧型手機以及輝達AI加速器所使用的晶片。

這家總部位於荷蘭費爾德霍溫（Veldhoven）的公司，預計也將在本月28日公布其2025年的年度財報。

