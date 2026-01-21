台積電2026驚人擴產！4大AI巨頭股價準備噴發

財經中心／綜合報導

台積電日前公布財報表現亮眼，並預告2026年資本支出將大幅提升至520億至560億美元，顯示AI晶片需求持續火熱。外媒《The Motley Fool》分析指出，這波擴產浪潮下，輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）、超微（AMD）及艾司摩爾（ASML）將是4大最大受惠者。

台積電近期繳出優於預期的季度成績單，股價應聲大漲，但其強勁的前景展望所帶動的利多，並非僅止於自身。根據外媒《The Motley Fool》報導，台積電預估2026年的資本支出將攀升至520億至560億美元之間，遠高於2025年的410億美元。這項鉅額投資計畫向市場釋出明確訊號，人工智慧（AI）晶片的需求不僅沒有退燒，客戶對於先進製程產能的渴求反而更加強烈。

報導點名4家公司將成為台積電擴產的最大贏家。首先是輝達（Nvidia），鑑於其圖形處理器（GPU）是訓練大型語言模型（LLM）的關鍵核心，加上擁有CUDA軟體生態系的強大護城河，輝達將持續主導AI基礎設施的支出浪潮。其次是博通（Broadcom），該公司專注於協助客戶設計客製化AI晶片，花旗集團分析師更大膽預測，博通未來2年的AI相關營收有望翻漲5倍。

在處理器領域，超微（AMD）在資料中心中央處理器（CPU）市場佔有優勢，且隨著AI推理（Inference）市場的擴張，其GPU產品線預期將從中獲益，趁勢切入輝達護城河較窄的領域。最後則是掌握關鍵設備的艾司摩爾（ASML），作為全球唯一生產極紫外光（EUV）曝光機的廠商，台積電擴產意味著需要更多先進設備；且隨著台積電挑戰晶片架構極限，未來採購單價幾乎翻倍的High-NA EUV平台，將直接挹注ASML營收。

