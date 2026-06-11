台積電22度秒填息！台股一度跌逾1200點 43K上下震盪

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「護國神山」台積電6月11日除息，挑戰第22次秒填息成功，預計下個月將配發每股6元現金股利。（圖／美聯社）





「護國神山」台積電6月11日除息，挑戰第22次秒填息成功，預計下個月將配發每股6元現金股利，總金額約1556億元。不過台股早盤走勢震盪，指數一度由黑翻紅後再度轉跌，跌點一度擴大至1200點，一度失守43K。被動元件與記憶體族群表現漲跌互見，專家認為整體不必過度擔憂。

輝達執行長黃仁坦言，「台灣永遠像我的家一樣，是我們旅程的起點，也是所有產業聚集處。」結束台韓快閃行程後，輝達執行長黃仁勳釋出回顧影片，感性致意，並點名五大核心台廠合作夥伴。其中最重要夥伴台積電，11日迎來除息日，成功達成第22次秒填息，預計於下月9日發放每股6元現金股利，總金額達1556億元。

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不過11日盤中台積電下跌10元，權值股多數翻黑，台達電一度跌破100元，鴻海最低下探至251元，聯發科也一度下跌至275元。

分析師白易弘指出，權值股主要還是來自於外資的賣壓，主要還是在升息的預期，以及SpaceX IPO的資金排擠效應的情況下，所以它們會有這樣的現金提取動作。

台股震盪加劇跌逾1200點 分析師：買黑不買紅

此外，美股CPI數據符合預期，但美國通膨升至近三年高點，加上美伊衝突升溫，以及美超微宣布70億美元籌資計畫，可能引發晶片股大面幅拋售。台股11日早盤以43172點開出，一度翻紅後再度轉黑，甚至失守43K，盤中跌點一度擴大至1200點，呈現大漲後急跌走勢，引發市場關注。

分析師白易弘表示在月均線會有震盪的情況，所以買黑不買紅，這邊的操作難度會比較高一點，建議是用現金來買進個股就好了，如果說要加碼，不希望是擴大信用部份。

盤面上被動元件族群如國巨、蜜望實、信昌電表現漲跌互見；記憶體族群則呈現震盪，南亞科、華邦電翻紅，群聯跌幅收斂。專家認為，目前賣壓多來自短線不確定因素，整體基本面仍屬穩健，在景氣維持正成長下，指數若回落至5日線與10日線附近，仍可採取謹慎分批布局策略。

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