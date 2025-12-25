台積電2nm產能滿載且短期不會在美國投產 AMD、Tesla與Google開始與三星洽談2nm代工

台積電的製程是目前在業界領先且穩定的，不過由於台積電採取優先在台灣導入最先進製程、海外廠將落差2個世代的策略，加上蘋果傳出已經占滿台積電初期2nm製程一半產能，NVIDIA也為2nm製程優先夥伴，使得即將在2026年於美國啟用2nm製程的三星獲得機會；根據韓國媒體EBN報導，包括AMD、Tesla與Google接已經與三星電子董事長李在鎔接洽商談2nm代工。

由於台積電依循國科會的N-2原則政策，為避免先進技術外流，台積電在台灣以外的生產基地將比台灣本土落後2個世代的製程，雖然台積電已經積極在台灣擴產，但恐怕難以負荷全球尖端產業對2nm製程的渴求；同時也因為最先進製程優先在台灣導入，也無法滿足一部分需要符合「美國製造」的最先進製程訂單。

韓國媒體認為，由於台積電在亞利桑那設置的新工廠預計在2027年才能開始量產3nm製程，但三星有望能夠趕在2026年於德州泰勒廠量產2nm製程，加上三星韓國本土的2nm產能，也為三星帶來新機會。

根據EBN引述的資料，台積電代工市佔相較2023年第四季的61.2%已經在2025年第三季達到71%，同時在高階AI晶片代工更全面達到100%市佔，但產能仍趕不上客戶需求，使三星有機會分食訂單。

另一方面，雖然蘋果傳出雖取得台積電一半的2nm產能但仍面臨台積電可能供貨不足的問題，不過蘋果似乎無意尋找其它2nm代工替代方案，一方面應該是考慮到與台積電長期的合作，以及對於具有自研晶片業務的三星的防堵，至於Intel則可能由於製程技術有根本性的差異，故無法輕易轉移到Intel。

