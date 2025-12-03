台積電3內鬼案擴大 東京威力科創遭追訴求處1.2億回應了

台積電外洩的2奈米資料，疑似流向日本設備大廠東京威力科創。（台積電提供）

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署，針對台積電前員工涉嫌竊取2奈米核心關鍵技術一案有重大發展，檢方除已起訴的三名員工外，進一步認定日商東京威力科創股份有限公司（TEL）作為法人，亦涉嫌違反《國家安全法》等多項罪嫌，向法院追加起訴，並建請法院判處新台幣1億2,000萬元罰金。對此，東京威力科創回應，目前仍在確認台灣當局公告的詳細內容。

高檢署智慧財產檢察分署昨（2日）特別發布新聞稿指出，此案為台灣首件法人因違反《國家安全法》中「國家核心關鍵技術營業秘密」而被追訴刑事責任的案件。檢方最初已於8月底起訴任職於東京威力科創的陳力銘，以及任職於台積電的吳秉駿、戈一平等三人，涉嫌竊取台積電的關鍵技術，並分別求刑14年、9年和7年。檢方隨後對東京威力科創簽分偵辦是否應負法人刑事責任，並在查證後作出追加起訴的決定。

根據檢方調查，東京威力科創雖對員工陳力銘負有監督責任，但除了內部一般性規範外，欠缺踐行具體防範管理措施的佐證資料，因此認定東京威力科創未盡力為防止行為，應負《營業秘密法》和《國家安全法》等共計四項法人刑責，分別求處四項罪名罰金共計1億2,000萬元。高檢署強調，未來將持續與產業界合作，透過法律途徑保障國家核心關鍵技術營業秘密，以維護台灣的經濟命脈與國家核心競爭力。

針對台灣檢方的追訴，《彭博資訊》報導引述東京威力科創的回應指出，該公司目前正在確認台灣當局公告的詳細內容，同時補充說明，這次被起訴的對象為其台灣子公司。報導也特別提到，台灣當局並未指控東京威力科創使用台積電的專有技術或機密資料。





