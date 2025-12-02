台積電3內鬼案未了！高檢署4罪追加起訴東京威力科創 求處1.2億罰金

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台積電（2330）在今年7月驚傳機密技術外洩案。一名已離職工程師陳力銘勾結竹科廠2名工程師戈一平、吳秉駿涉嫌竊取2奈米機密技術，並洩漏給國外競爭對手，在職2名員工前者案發後離職，後者遭解雇，3人均移送法辦。高檢署智慧財產檢查分署8月依違反《國家安全法》國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，以及《營業秘密法》竊取營業秘密等罪，起訴3名人員，分別求處陳男14年、吳男9年及戈男7年重刑。9月1日上午，3名工程師移審智慧財產及商業法院，於合議庭召開接押庭調查，最終裁定3人皆續押禁見3個月。高檢署今（2）日偵查終結，依國安法、營業秘密法等4罪，追加起訴東京威力科創，求處共1億2千萬元罰金。

廣告 廣告

台積電3內鬼洩密案新進展，高檢署4罪追加起訴東京威力科創，求處1.2億罰金。（圖／經濟部臉書）

回顧此案，涉嫌竊取2奈米機密技術的3名工程師皆畢業於國內同間頂尖大學，為學長學弟關係；其中陳姓工程師在台積電資歷8年，並曾擔任需與研發、晶圓生產與採購部門等合作的量測相關業務，也參與過5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善職務。2022年年底，陳男被日商設備大廠延攬，擔任高級行銷專員，並負責台積電相關蝕刻設備服務。隨後陳男疑似為解決工作上所碰到的問題，找上台積電在職的戈姓與吳姓工程師，要求他們利用遠端辦公模式，登入台積電內部系統，再以手機拍攝電腦螢幕方式傳送2奈米製程機密給陳男。

台積電今年7月發現上述違法行徑，主動向高檢署提出告訴；智財分署則在7月25至28日陸續傳喚、拘提涉案3名工程師，3名工程師涉嫌違反《國家安全法》，已向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，陳男為本案主嫌，涉及意圖域外使用而竊取營業秘密罪、竊取營業秘密罪，以及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪等3罪，合併求刑14年；吳秉駿涉及意圖域外使用而竊取營業秘密及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，求刑9年；戈一平涉及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，求刑7年。9月1日上午，3名工程師由高檢署移送智慧財產及商業法院審理，並決定是否續押；經合議庭召開接押庭調查後，裁定3人全部續押禁見3個月。

高檢署日前將3名工程師起訴，並另依職權簽分東京威力科創，追查其是否涉嫌違反國家安全法之法人刑事責任；高檢署今日偵查終結，認東京威力科創公司有涉嫌營業秘密法第13條之4、國安法第8條第7項等法人刑責共計4罪，向法院追加起訴，分別求處罰金新台幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行刑1億2000萬元。

更多FTNN新聞網報導

仙塔律師涉當「詐團幫手」助銷贓！遭求刑1年移送懲戒委員會 律師執照恐不保

高雄女1810萬訂橋頭預售屋！建商貪「台積電設廠」秒轉賣4452萬 下場慘了

調查官洩密三顧暗助提告 再生緣發聲明痛批遭栽贓誣陷

