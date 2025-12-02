台積電3內鬼洩密案 高檢署追加起訴東京威力「求處1.2億罰金」

高檢署智財分署偵辦台積電內鬼案，日前對工程師陳力銘、吳秉駿及戈一平提起公訴，並分別求處重刑，案件目前仍在法院審理中。高檢署指出，陳力銘轉任的東京威力科創也涉嫌違反《國家安全法》等相關規定，今（2）日追加起訴，並對該公司求處1億2千萬元罰金。該案也成為我國首件依《國家安全法》起訴法人的案例。

今年9月，陳力銘、吳秉駿及戈一平因涉嫌違反《國家安全法》涉及國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，以及竊取營業秘密等罪，遭智慧財產法院起訴，並裁定繼續羈押禁見3個月；11月底法院再裁定，自12月1日起延押禁見2個月。

高檢署檢察官日前訊問陳力銘及東京威力科創公司相關員工，並比對全案事證及公司答辯資料後認為，該公司依法對陳力銘負有監督責任，但公司除內部規範訂有一般性、警告性規定外，缺乏具體防範措施的落實證據，因此未盡防範義務，應承擔法人刑事責任。

高檢署認定東京威力科創涉有《營業秘密法》、《國家安全法》等法人刑責共計4罪，今日偵查終結後，高檢署向法院追加起訴，建請分別求處罰金4000萬、800萬、4000萬及4000萬元，合計應執行刑罰1億2千萬元。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／網路中心

