台積電3奈米先進製程準備赴日 龔明鑫：最先進、最大量、最賺錢仍在台灣

經濟部5日舉行年終記者會，由部長龔明鑫主持，協領經濟部次長、各署署長以及台電、中油董座共同出席。（攝影／李海琪）

台積電日本熊本二廠擬改導入3奈米更先進製程，引起關注。面對媒體詢問台積電將技術輸美外，此次又將輸往日本，是否加速產業空洞化。經濟部部長龔明鑫昨（5）日回應，「台灣不會空洞化」，並強調，「最先進技術、最大的量、甚至於最賺錢」還是會在台灣。

先進製程不只赴美也赴日，龔明鑫：最先進、最大量、最賺錢在台灣

廣告 廣告

「台灣會不會空洞化？當然不會」龔明鑫強調，台積電對台灣投資並未減少，事實上是持續增加，另外，如今包含輝達等客戶也正在追著台積電要產能，因此只要給地與電，就會投資在台灣，「你放心好了」，將來產能也很可觀。

至於在日本部分，他指出，台積電對外投資是要因應當地客戶跟需求，日本熊本一廠蓋了後原先規畫運用在車用等需求，但如今需求最大的反而是AI設備等需求，因此做出轉變，這也是因應客戶需要。

他強調，「最先進技術、最大的量、甚至於最賺錢」還是會在台灣，而且在先進製程部分，海外比例相較於台灣仍舊「很少很少」。

至於，台灣再遭美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）點名，認為台灣佔據半導體製造占比過大，並坦言，將半導體製造放在「離中國80英里的地方」不合邏輯。

盧特尼克強調，美國政府這屆目標是要在先進半導體製造中取得40%市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。

對於2028年美國半導體製造占比要達到全球四成，龔明鑫坦言，「我怎麼算都算不出來」，若以美國第二個廠2027年才蓋好，第三廠當時才準備要蓋，但又要2028年達到四成，「能有多少產能都已經確定」，大家都算得出來。

美光加大投資台灣，龔明鑫：取得拼圖、樂見其成

另外，外界關心，台積電布局全球，目前經濟部審查關鍵技術是否改變，持續維持N-1抑或者收緊至N-2。

龔明鑫回應，該審查標準規範主要針對中國，另外其他國家在技術上本就會有落差，因為企業營運都是先在台灣研發、量產成功後，才有可能將技術運用到海外去，然而等到移到海外技術時，其實台灣本地的技術又再往上提升。

例如如今日本即將導入三奈米先進製程，但台灣本地其實二奈米製程已經在量產且十分順利，因此國內外技術上本來就有差距，並不需要法規強制規定。

此外，美國記憶體廠美光（Micron）加大投資台灣，對此龔明鑫指出，台灣廠商並未有高頻寬記憶體（HBM）相關技術，但AI設備除需要半導體，也需要HBM等才能產生效益，同時若不與美光合作，其實大部分都與韓國進口，美光投資台灣有助廠商取得一塊重要拼圖，也會有一些技術移轉給國內廠商，樂見其成。

(原始連結)





更多信傳媒報導

高市早苗X發文推台積電3奈米前進日本 COVID-19肆虐期間她的經濟戰略已將台積電視為重要標竿

基隆惡火釀2死悲劇 精神科醫師揭開「囤積症」背後的成因

法說會》日月光Q4獲利年增 58％ 創 12 季高峰 2025EPS達9.37元 今年靠先進封測翻倍

