台積電3奈米去日本之後

台積電董事長魏哲家在日本眾議院大選前夕走進首相官邸，親口告知熊本二廠正評估導入3奈米先進製程，並可能加碼投資、爭取日方擴大補助；日本首相高市早苗也高調宣示「矽島九州復活」，將人工智慧與半導體定位為經濟安全的核心戰略。這無疑是台積電的國際高光時刻，也是台灣科技實力被世界「用腳投票」的明確訊號。

然而，在掌聲之外，台灣社會更該冷靜追問的是：這束光，能否同時照亮台灣自身的基本功？

先說清楚，台積電的全球布局並非原罪。隨著AI需求快速攀升，先進製程產能成為各國競逐的戰略資源，分散生產基地、貼近客戶、降低地緣政治風險，都是企業在高度競爭環境下的理性選擇。日本希望補上最先進製程的空白，並將此視為選戰政績與經濟安全宣示，其時機與算計都相當精準。

真正的問題，其實在台灣這一端：我們是否已把「根」顧好？

近年社會對產業「外移」的焦慮，說穿了並不只是爭論矽盾厚不厚，而是擔心一旦最賺錢、最關鍵的產能逐步外放，台灣的就業、稅收、供應鏈聚落，及國家在國際談判籌碼，都可能被稀釋。這樣的憂慮並非陰謀論，而是政府必須正面回應的現實民意。

因此，能源與基礎條件是否成為企業布局的重要考量，已是無法迴避的問題。企業對外強調依客戶需求與市場狀況動態調整，固然合理；但若國內電力穩定性、供電結構、電價與碳成本、土地與用水取得、環評與行政程序，讓擴產成本更高、風險更不確定，企業自然會優先選擇條件相對可控的地方。換言之，政府若只停留在口號層次，卻未能把水、電、土地與審查效率真正做到位，「根留台灣」終究難免流於情緒安慰。

那麼，此刻是否有助於日本？答案明確：是，而且助益甚大。對日本而言，這不只是補上先進製造的關鍵拼圖，更同時強化AI產業底座、供應鏈韌性與地方經濟振興；對高市政府來說，在選前更是肉眼可見的加分項目。

但對台灣而言，討論不該停留在「替企業辯護」或「替國家焦慮」的口水對立，而應回到可執行的政策清單。首先，電力穩定是產業發展的底線，政府必須提供可預期的供電與備援，而非以臨時喊話取代長期規畫。其次，土地、水資源、人才與行政流程都需加速整合，少一點文件往返，多一點跨部會的實質協調。最關鍵的是，必須把核心留在台灣——研發、製程升級節點，以及設備與材料的關鍵能力，應在本土形成不可替代的密度。海外量產可以談，但台灣必須始終站在技術路線圖的最前排。

台積電走向世界，是台灣的光；但政府的責任，是讓這束光能回照台灣。唯有以穩定能源、完善基礎設施與提升治理效率，換回產能與人才的長期留台，台灣才能在全球競逐中守住核心競爭力。這不只是企業選址的問題，而是台灣在全球競逐下，能否留住核心競爭力的關鍵考驗；否則，今天是熊本3奈米，明天恐怕還會出現更多看似合理的「下一站」。（作者為前立法院法制局長）