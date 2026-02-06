台積電3奈米及時雨？謝金河曝高市早苗驚訝感動：選舉倒數魏哲家神來一筆

屢屢站上地緣政治風口浪尖的的晶圓代工龍頭台積電（2330），海外布局備受關注，台積電董事長暨總裁魏哲家5日於東京會晤日本首相高市早苗，台積電正評估規劃目前於熊本縣興建中的第2座晶圓廠，未來可望改採更先進的3奈米製程技術生產，日媒報導指出，若計畫正式推動，設備投資金額可能上看約170億美元。財信傳媒董事長謝金河直呼，在日本眾議院大選倒數之際，魏董此行可謂神來一筆！

謝金河5日晚間以「不挑戰的國家，沒有未來！看高市如何燃燒熱情」為題指出，魏哲家赴日本拜會日相高市早苗，熊本廠擬將進行3奈米量產，在日本選情進入倒數時刻，魏哲家的日本行堪稱神來一筆，日本國內媒體形容高市「驚掉下巴」的表情，感動溢於言表。此次高市提前解散國會，許多日本媒體傾向負面報導，強調不贊成解散國會的民意大過同意的民眾，但高市早苗仍勇敢接受挑戰，用去留下賭注。​

高市早苗人氣高漲？謝金河：中國威脅襯托其堅忍精神

​謝金河進一步說，魏哲家選擇這個時候到訪日本，象徵著台灣對日本遞出真誠的情誼，如同311大地震台灣200億的大額捐款，許多日本人至今仍然感恩。他分享，過去從未積極關注日本選舉，但高市早苗在一張照片中，隻身站在寒冷的公園，拿著麥克風訴說理念，沒有行禮如儀的照本宣科，而是對政策發自內心侃侃而談，以「幾千架無人機突然襲向日本，我們如何防禦？」的例子來論述國防軍工自主。

謝金河說，高市早苗頻頻談論國家與經濟安全，指很多科技創新都是日本人發明的，但卻別人量產，昔日的半導體大國，如今只留下供應鏈，因為日本一直在去槓桿，為此她希望未來能增加投資、提升企業獲利，公司多繳稅，政府可以做更多的事，提升人民所得；高市讓民眾感受到她的強勢領導、意志力、改革意志、清晰的國家方向，而中國不斷製造恐懼與威脅，正好襯托高市堅忍的精神，讓她的人氣逐步高升，「過去幾十年，日本民眾對政治很冷感，投票率也很低，這次全被高市翻轉了！」

