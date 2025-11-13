台積電3奈米月產能再擴增！外資：明年資本支出估調至5百億、瓶頸在ABF 載板

2022.10.14，台北創新科技展上的台積電招牌。美聯社



外資聚焦AI供應鏈，過去多次被點名的CoWoS產能也成追蹤焦點，美系外資表示，台積電3奈米台灣廠月產能有望再擴增2萬片，預期明年22奈米、28奈米將移出台南Fab15，因此明年資本支出將上調至480~500億美元，現在瓶頸不在CoWoS，而是晶圓前段和 ABF 載板供應。

美系外資表示，預期台積電3奈米台灣廠有望再增2 萬片/月，因此可能將22奈米／28奈米產線移出台南 Fab15，因3奈米擴產必須在既有廠房內完成。所以推估明年資本支出會上調至 480–500 億美元。

廣告 廣告

AI伺服器放量，過去多次被提到CoWoS產能，美系外資分析，目前瓶頸不在CoWoS，主要是在前段晶圓產能與 ABF 載板供應（由於 T-Glass 缺口），明年上半年可能受限。

更多太報報導

鴻海最強Q3 前三季大賺1股本 劉揚偉預告明年更多訂單合作、展望非常看好!

祥碩前Q3大賺5股本 Q4不淡！明年搭AMD高階發威+新代工客戶加入衝續創新高

沒AI真不行！聯詠Q3毛利率降至五年新低 拚4奈米 AI ASIC明年新品放量