台積電3奈米為何轉向日本？她一句話說穿：台灣真的塞不下了

台積電董事長魏哲家(左二)、台積電企業規劃組織副經理李俊賢(左一) 5 日與日本首相高市早苗(右二)、內閣官房長官木原稔(右一)會面。 圖：翻攝自首相官邸官網

[Newtalk新聞] 台積電董事長暨總裁魏哲家昨（5）日前往首相官邸拜會日本首相高市早苗與內閣官房長官木原稔，並宣布將在台積電熊本二廠生產3奈米製程。然而，此一消息宣布也引發部分人士擔憂，台灣的「矽盾」恐再次被掏空。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，這其實是台積電去搶日本的資源，畢竟台灣真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋產需求。

許美華指出，魏哲家宣布日本熊本二廠將直接導入三奈米製程，在多個層面都具有重大意義。首先，這項宣布正好狠狠打臉了近來針對台積電的認知作戰與抹黑攻擊。由於台美關稅談判，不少造謠聲浪刻意渲染「台積電是被美國政府逼去設廠」、「美國掏空台積電」、「台積電變成美積電」等說法；但如今事實擺在眼前，台灣與日本之間並不存在所謂的關稅談判，台積電卻仍宣布熊本二廠直上三奈米。「照這種邏輯，難道台積電現在又成了『日積電』嗎？」

她表示，台灣與日本之間並沒有進行關稅談判，日本政府也從未強迫台積電赴日設立先進製程產能。那麼，台積電為何仍選擇在日本興建三奈米？原因其實與近期因應台美關稅談判、宣布赴美擴大投資、加碼五座先進製程產能的邏輯完全一致——正如魏哲家過去一年多來反覆強調的關鍵字：AI／HPC 需求暴增，產能不夠、不夠、還是不夠。面對這波急遽成長，台灣在土地、電力、水資源與人力等各項條件上，確實已難以再承載台積電持續爆量的設廠需求。

「因此，台積電除了在台灣持續投資之外，真的必須走出去，尤其是為了回應當地客戶分散地緣政治風險的需求。」許美華指出，台積電走出台灣、到國際間爭取資源設廠，還具有一項極為關鍵的戰略意義——那就是正面衝撞並擠壓在地潛在競爭對手的生存空間。以美國為例，設廠等同於直接綁定一整批美國大型客戶，讓仍在為良率苦戰的英特爾幾乎毫無招架之力；而在德國德勒斯登布局 28 奈米、專攻車用市場，則形同削弱當地 IDM 的競爭根基，甚至直接斷絕其未來再興建新廠、投入正面競爭的可能性。

許美華表示，魏哲家拜訪高市早苗並宣布熊本二廠將直攻三奈米，對台積電這支高手團隊而言，無疑是一則振奮人心的好消息；但對於至今仍沒有量產實績的日本國家隊 Rapidus 來說，恐怕就不是什麼好消息了。目前台積電已量產的熊本一廠，製程節點為 12／16 奈米與 22／28 奈米，屬於以車用與工業應用為主的特殊成熟製程。原先規劃中的熊本二廠，生產節點也僅設定在 6 至 12 奈米。然而，受 AI 帶動的需求成長實在過於猛烈，台積電最終選擇直接跳過成熟製程，正式宣布熊本二廠將導入三奈米製程。這不僅意味著日本國內首次出現三奈米量產基地，也讓日本政府對此感到高度振奮。

她指出，隨著熊本二廠由成熟製程一口氣升級至三奈米，台積電的整體投資金額也隨之從原本的 122 億美元拉高至 170 億美元。日本政府同樣展現高度誠意，表示將評估提高對熊本二廠的補助金額，原先最高可達 7,320 億日圓的補貼規模，也有進一步加碼的空間。

許美華續指，長期以來，日本本土晶片製造多停留在 40 奈米以上的成熟製程，而台積電若能將製程直接推進至 3 奈米，等同讓日本一舉具備生產 AI／HPC 晶片的能力。對日本政府而言，這樣的戰略意義極其重大，自然也願意投入更多資源加以支持。看到了嗎？這正是台積電走出台灣、赴日設廠，實際上是在為自己爭取、整合日本資源的最佳寫照。

「至於日本人自己的親生兒子、一直被視為日本全村希望的Rapidus，肩負日本重返先進製程的任務，在台積電今天喊出熊本三奈米計劃之後，壓力肯定更大了。」許美華表示，之前Rapidus宣佈直攻二奈米，其實市場就一直保持懷疑的態度。因為晶圓製造，通常都需要一代代推進。而Rapidus跳過好幾關先進製程節點，完全沒有打算經歷製程推進的學習曲線，就對市場宣示，要在2027年下半年開始量產二奈米晶片，客戶在哪裡還不知道，成功機率有多高，相信日本政府心裡也有很多問號。

許美華笑稱，日本政府也不必太擔心，台積電已經宣布熊本三奈米，未來如果Rapidus的2奈米無法成功達陣，至少還有台積熊本撐著。日本想跨入世紀產業AI供應鏈，跟美國一樣，終究還是要靠台灣的台積電、台灣的供應鏈。這點，難怪今天高市早苗看到魏哲家笑得那麼開心。

