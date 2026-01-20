台積電3奈米產能可能滿載到2027年 英特爾能否趁勢突圍？外媒一語道破關鍵

當前雲端運算、資料中心與企業級AI應用全面爆發，英特爾有突圍的機會嗎？（圖片來源／flickr）

隨著全球人工智慧（AI）應用範圍急速擴張，先進製程晶片供應不足的壓力已全面爆發。

全球最大晶圓代工龍頭台積電已向多家核心大客戶發出警訊：該公司的最先進節點（如3奈米及以下）產能迅速吃緊，短期內難以完全滿足市場高階AI晶片的需求。

市場焦點轉向一個問題：英特爾能否抓住台積電產能瓶頸的機會，搶佔市場先機？

對此，分析師指出，英特爾不一定要在技術上全面超越台積電，只要能在關鍵時刻提供額外的可靠代工產能，就能成為供應鏈「過熱」時期的「洩壓閥」，吸引為了缺貨焦慮的客戶轉單。特別是在地緣政治緊張與貿易不確定性加劇的環境下，企業積極分散風險，英特爾的美國本土布局與政策支持優勢更顯吸引力。

台積電的先進晶片產能遭遇瓶頸

美國科技新聞網站《The Information》率先報導，台積電已通知輝達（NVIDIA）與博通（Broadcom）等美國主要客戶，其先進節點可用產能越來越有限。

這凸顯出當前雲端運算、資料中心與企業級AI應用全面爆發，搶購最尖端處理器的競賽已進入白熱化階段。AI工作負載快速增長，市場對頂級製造資源的爭奪愈演愈烈，台積電雖然位居風暴中心，為全球重要AI客戶生產高階晶片，但大型雲端服務商、晶片設計公司與系統整合商皆爭相搶奪優先供貨權，供給壓力預計將延續數季。

產業專家表示，先進製程交期大幅拉長，已迫使部分企業開始評估替代供應來源，以降低對單一廠商的高度依賴，避免AI基礎建設因晶片延遲而受阻。

在此背景下，台積電的產能遭遇瓶頸，正悄然重塑半導體產業格局，回過頭來，重新受到矚目的是英特爾。歷經多年製程挑戰後，英特爾積極重建製造能力，其產線具備地理分散優勢，更符合美國產業的政策方向，在當前環境下，對希望降低風險的企業更具吸引力。

英特爾股價2026年以來已上漲約19%

投資人信心也隨之回溫，英特爾股價2026年以來已上漲約19%。

近期美國總統川普與英特爾執行長會面後公開讚揚其最新處理器，更進一步提振市場情緒。市場傳聞，蘋果未來可能在部分晶片上評估採用英特爾的晶圓代工服務，進一步強化其轉型前景。

總結來說，外媒一語點破關鍵：「英特爾不必全面超越台積電，只要成為供應鏈的『洩壓閥』，就能抓住這波AI產能危機的機會。」

隨著台積電3nm（3奈米）產能已滿載至2027年，英特爾的代工業務正迎來關鍵轉折點，未來能否成功卡位，值得持續關注。

英特爾股價周一（1月19日）收盤下跌-1.28美元，跌幅為2.65%，報每股46.99美元，2026年初以來上揚約19%。

