台積電3奈米製程落地日本 許宇甄：賴政府承諾跳票成歷史罪人

台積電規劃將在日本量產3奈米先進半導體，投資規模將達到170億美元。（圖：取自台積電官網）

台積電規劃在日本量產3奈米先進半導體，投資規模將達到170億美元。國民黨立委許宇甄表示，護國神山不再保護台灣，賴清德政府執意孤行，將成為葬送台灣經濟優勢的歷史罪人。（請聽AI報導）

許宇甄表示，當各國正傾舉國之力將先進製程搶回本土時，唯獨民進黨政府還在粉飾太平，無視這已是攸關國家存亡的嚴重警訊。台積電如果決定將最先進的3奈米製程直接落地日本，意味著民進黨政府過去信誓旦旦宣稱「先進製程根留台灣」的承諾徹底跳票。

廣告 廣告

許宇甄指出，當日本擁有3奈米產能、美國亞利桑那掌握2奈米技術，台灣在國際供應鏈中「唯一且不可取代」的戰略地位即刻瓦解，談判籌碼與地緣安全屏障也將隨著技術外流而灰飛煙滅。當日本與美國的供應鏈自主性逐步提升、先進製程的「去台灣化」加速推進，台灣在國際局勢中的不可替代性就會下滑，國安風險也會隨之放大。

許宇甄嚴厲批評，今天台積電3奈米的外移，就是台灣產業空洞化的序曲，賴清德政府執意孤行，將成為葬送台灣經濟優勢的歷史罪人。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。